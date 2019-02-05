RFID: PROF-IT анонсирует метку RFID

MForum.ru

RFID: PROF-IT анонсирует метку RFID

05.02.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Группа PROF-IT сообщает о разработке предназначенной для использования в машиностроении пассивной метки UHF RFID Tag в корпусе из полиамида. Метка устойчива к воздействию кислот и щелочей, высокой температуры и влажности. Заявленная особенность метки - низкая стоимость относительно аналогов, предназначенных для применения в промышленных решениях.

Метка успешно прошла лабораторные и полевые испытания, она рассчитана на использование практически на любых участках - сварки, окраски, сборки и так далее. Такие метки хорошо подходят, например, для автосборочных предприятий. Также они могут помочь в отслеживании продуктов для решения задач контроля качества, сбора статистики эксплуатации и послепродажного обслуживания.  

 

PROF-IT RFID Tag

 

Дальность считывания метки RFID - до 6 метров в реальных условиях при установке на поликарбонат или на пластик.

 

PROF-IT RFID Tag

Есть варианты по емкости памяти (EPC 128-512 бит и UM 128-512 бит) и вариантам крепления. Диапазон рабочих температур - от минус 50 до плюс 85 градусов Цельсия. Метка способна выдержать перегрев до 240 C в течение не более двух часов.

 

PROF-IT RFID Tag

Подборку информации о метках RFID можно найти здесь

 +

За новостями в области RFID удобно следить в телеграм-канале proRFID

теги: RFID метки радиочастотная идентификация PROF-IT RFID Tag 

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.02. [Новости компаний] RFID: Микрон освоил новые RFID-метки / MForum.ru

02.02. [Новости компаний] RFID: Технология RFID поможет музеям / MForum.ru

02.02. [Новости компаний] RFID: China Eastern Airlines внедряет RFID / MForum.ru

27.01. [Новости компаний] RFID: В ТГУ решились на эксперимент с имплантируемыми под кожу чипами / MForum.ru

27.01. [Новости компаний] RFID: Импортные шины в РФ начнут оснащать метками RFID / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 18:37 MedForce Тема: Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10 (31.01.2019)
Ну да, вопрос цены определяющий. Еще интересно, добавят ЗТЕ туда 5Г или нет? Вроде как именно они и обещались сделать первый бюджетник.
Сегодня 14:38 ABloud Тема: Телеком: 5G в США - гонка за клиентами (21.01.2019)
Остается надеяться, что когда сети построят в каком-то более-менее значительном масштабе, объемы пакетов поднимутся хотя бы да 30-60 ГБ в месяц.
Вчера 14:09 Bistroff Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69)
Да, это вполне реально!
Вчера 14:05 Psihoz Тема: Сайт не открывается именно на мобильном телефоне
03.02.2019 23:16 Bistroff Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8)
магазин как магазин, ничего особенного, но и никакого негатива.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

05.02. [Новинки] Это интересно: Viettel VIPPHONE — смартфон без камер и GPS, но с премиум отделкой / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 готовится к российскому релизу / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Energizer рассказал о новинках MWC 2019 / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10 / MForum.ru

31.01. [Новинки] Слухи: Nokia может привезти на MWC 2019 кнопочный телефон / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91i и Y93 появились в России / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Go представлен официально / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Realme C1 (2019) оценен в 7499 рупий / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Redmi X со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором представят 15 февраля / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: Nokia 1 Plus замечен на рендерах / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X2 представят в июне / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: