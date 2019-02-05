RFID: PROF-IT анонсирует метку RFID

MForum.ru
05.02.2019,
Группа PROF-IT сообщает о разработке предназначенной для использования в машиностроении пассивной метки UHF RFID Tag в корпусе из полиамида. Метка устойчива к воздействию кислот и щелочей, высокой температуры и влажности. Заявленная особенность метки - низкая стоимость относительно аналогов, предназначенных для применения в промышленных решениях.
Метка успешно прошла лабораторные и полевые испытания, она рассчитана на использование практически на любых участках - сварки, окраски, сборки и так далее. Такие метки хорошо подходят, например, для автосборочных предприятий. Также они могут помочь в отслеживании продуктов для решения задач контроля качества, сбора статистики эксплуатации и послепродажного обслуживания.
Дальность считывания метки RFID - до 6 метров в реальных условиях при установке на поликарбонат или на пластик.
Есть варианты по емкости памяти (EPC 128-512 бит и UM 128-512 бит) и вариантам крепления. Диапазон рабочих температур - от минус 50 до плюс 85 градусов Цельсия. Метка способна выдержать перегрев до 240 C в течение не более двух часов.
Подборку информации о метках RFID можно найти здесь.
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теги: RFID метки радиочастотная идентификация PROF-IT RFID Tag
© Алексей Бойко,
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