RFID: В Татарстане бурильщики протестировали RFID-метки

20.01.2019, MForum.ru

К таким меткам предъявляют особо жесткие требования по устойчивости к внешним воздействиям - температуре, влажности и давлению.

Компания ТНГ-Групп использовала метки радиочастотной идентификации, разработанные специально для предприятий нефтегазовой и добывающей промышленности.

Это RFID-метки в корпусе, способном выдерживать высокие и пониженные температуры, давление и влажность, которые предназначены для установки внутрь изделий, прежде всего, буров и бурильных труб. Метки испытаны компанией ТНГ-Групп для геофизических исследований в скважинах глубиной 1500-1600 м, успешно выдержали температуры в диапазоне от -50 до +200 С при влажности до 95%. Планируется расширить опыт на все геофизические подразделения ТНГ.

В источнике не сообщается, метки какого производителя использовались геофизиками ТНГ-Групп.

Метки RFID для вкручивания в глухие резьбовые отверстия в бурах в мире выпускаются несколькими компаниями. Известно, что метки для буров в классическом вкручиваемом форм-факторе с 2018 года начал выпускать Микрон, как раз с такими характеристиками, о которых речь идет в сообщении нефтяников: диапазон температур от -40 до +200 C и влажности от 5 до 95%. Выпускается два основных типа меток - с пазом под отвертку или с отламываемой ручкой для одноразового вкручивания. Размер новых RFID меток: диаметр 24 мм, высота - 9 мм, рабочая частота составляет 860-960 МГц, объем памяти – 512 бит. Дальность считывания - до 3 метров, заявленное время эксплуатации - до 10 лет в сложных условиях.

Впрочем, в России и ранее пробовали внедрять вкручиваемые метки в практику учета бурильного оборудования. Например, ПКНМ и “Горизонты роста” намеревались представить Сургутнефтегазу систему автоматизированного учета на базе таких меток.

Метка UHF RFID Hermes-1 (863-868 МГц) рассчитана на работу в интервале от -40 до +70 С, краткосрочно они выдерживают температуры от -50 до 200 С при влажности от 5% до 95%. Вес - 4 г. Корпус метки устойчив к кислотам, алкалоидам и моющим средствам. Предусматривается, что метки монтируются в тело объекта запрессовкой.

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