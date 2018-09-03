Пресс-релизы: Более 230 гостей посетили Микрон в «День без турникетов»

MForum.ru
03.09.2018,
03 сентября 2018 г., Москва. 30-31 августа экскурсию на производство Микрона в рамках завершающего летнего мероприятия «День без турникетов», организованного Правительством Москвы, посетили 87 человек. Всего за лето в период этой акции главная российская фабрика чипов приняла 235 москвичей и гостей столицы.
Микрон ежегодно участвует в «Днях без турникетов» Москвы с 2014 года. Кроме того, предприятие открыто для посещения школьников и студентов технических вузов в рамках программ профориентации и подготовки специалистов в области высоких наукоемких технологий, а также с 2017 года ежемесячно проводятся открытые экскурсии «Понедельник на Микроне» для всех желающих увидеть, как работает микроэлектронная фабрика. С начала 2018 года в таких экскурсиях приняли участие 516 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.
Для посещения экскурсий требуется обязательная регистрация. Выбрать дату и зарегистрироваться можно по ссылке
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Городская акция «День без турникетов» проводится в Москве с 2012 года. Мероприятие носит просветительский характер и дает возможность москвичам познакомиться с технологическими процессами столичных промышленных предприятий.
ГК «Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр экспертизы и технологический лидер российской полупроводниковой отрасли. Микрон производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики. Предприятие сертифицировано по ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, входит в пятерку ведущих микроэлектронных фабрик Европы. ГК «Микрон» входит в АО «РТИ», 87% акций которого принадлежит ПАО «АФК «Система». По итогам 2017 года рост выручки составил 13%.
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