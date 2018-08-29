Пресс-релизы: Микрон разработал RFID-инлей для авиабагажа

MForum.ru
29.08.2018,
29 августа 2018 г., Москва. Микрон разработал и освоил в серийное производство RFID-инлеи для мониторинга груза и багажа в транспортных терминалах аэропорта.
По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), из-за логистических ошибок авиакомпании теряют каждую 8 багажную единицу, из них 3-4% безвозвратно. Ежегодные затраты авиакомпаний, связанные с потерями багажа, составляют 2 миллиарда долларов США (оценка IATA).
RFID-маркировка позволит минимизировать потери на 50-70%, с 2020 года по решению IATA (требование №753) она станет обязательной и с 1 января все аэропорты мира должны быть оснащены соответствующей инфраструктурой. RFID-технологии эффективно решают задачи, связанные с прозрачностью трекинга, учетом и управлением загрузкой, обработкой и снятием багажа с рейса, а также сбором и анализом данных - производственной статистикой по багажу.
«Автоматизации систем обработки, загрузки и выгрузки багажа и груза гарантирует аэропортам качественный сервис, сотрудники авиакомпании и аэропорта могут отслеживать процессы и историю движения багажа с момента регистрации до выдачи пассажиру, включая обработку транзитного багажа. Пассажиры смогут без потери своих вещей пользоваться услугами авиалиний, а именно при интеграции с мобильным приложением авиакомпании пассажиры смогут отслеживать и получать уведомления о статусе и месте нахождении багажа», - комментирует директор по продажам в сфере ИТ ПАО «Микрон» Андрей Малеев.
RFID-инлей ИБСК 1SD ультравысокочастотного диапазона (УВЧ) разработана RFID-лабораторией Микрона и освоена в серийное производство в мае 2018 года.
«На разработку данного инлея ушло 2 месяца — от начала разработки до выпуска промышленных образцов. За счет конфигурации антенны инлей обладает широкой полосой пропускания, меньше зависит от материалов, на которых размещается, - сообщает начальник RFID-лаборатории ПАО «Микрон» Алексей Маркин. - Инлей ИБСК 1SD адаптирован под самоклеющуюся RFID-метку M8042-1SD, которая может наносится на картон или пластик. Новая метка может использоваться для маркировки товаров широкого спектра – как авиабирок, так и продукции на паллетах или блоков с сигаретами».
Инлей, встроенный в багажную бирку, имеет 128-битную память EPC и множество функций, включая самонастройку и защиту памяти паролем на чтение-запись, выдерживает рабочую температуру от -20°C до +80°C при влажности 15-80%, устойчиво считывается на расстояниях до 12 метров в ETSI регионе на частотах от 865 МГц до 868 МГц.
RFID система отслеживания багажа обеспечивает практически безошибочную обработку багажа и определение его места положения на территории аэропорта в каждом пункте контроля вплоть до погрузки в самолет.
+
Микрон ежегодно запускает в серийное производство более 20 новых изделий. RFID-маркировка – один из востребованных инструментов цифровизации предприятий и бизнес-процессов. RFID решения применяются в различных отраслях национальной экономики: промышленном производстве, транспорте, финансах, торговле, образовании, медицине, сельском хозяйстве, в сфере услуг и ЖКХ, безопасности, логистике и складском учете для решения задач автоматизации, управления, идентификации, дистрибуции, контроля доступа, защиты от контрафакта, маркетинговых задач. Микрон - лидер российского рынка RFID, рост выручки предприятия в сегменте составил в 2017 году 42%.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID
+ +
Публикации по теме:
25.08. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новые водительские права; Intel тормозит, а Qualcomm - нет; Выручка производителей полупроводников растет / MForum.ru
23.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: Микрон поставит более 400 миллионов билетов для московского городского транспорта за три года / MForum.ru
21.08. [Новости компаний] Дайджест RFID: RFID-имланты; RFID для авиации; Микрон объявил о выпуске корпусированных меток HF RFID / MForum.ru
15.08. Пресс-релизы : Микрон начал серийное производство новых усиленных RFID-меток для промышленной эксплуатации / MForum.ru
27.07. [Новости компаний] Дайджест RFID: Считыватель RFID/IoT для погрузчика; RFID поможет бороться с незаконными вырубками; Еще о внедрениях RFID / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Yota 3+ / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu 16th приходит в Россию / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pocophone F1 представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6.1 Plus и Nokia 5.1 Plus – смартфоны на Android One / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut Pro 2S - Snapdragon 710, сдвоенные камеры и новые цвета / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Предзаказ Ulefone S1 стартует от $10 / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Motorola One получит 5,88-дюймовый дисплей и АКБ 3000 мАч / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Android Pie (Go Edition) / MForum.ru
17.08. [ПО] Анонсы: Объявлено, какие смартфоны Motorola будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru
16.08. [ПО] Анонсы: Все смартфоны Nokia будут обновлены до Android 9.0 Pie / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Huawei готовит российский релиз nova 3 / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA2 Plus доступен в России / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Moto P30 / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi представила Mi Pad 4 Plus с 10-дюймовым дисплеем / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Alcatel 7 – сдвоенная камера, емкий аккумулятор и привлекательная цена / MForum.ru