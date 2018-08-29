Пресс-релизы: Микрон разработал RFID-инлей для авиабагажа

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Пресс-релизы: Микрон разработал RFID-инлей для авиабагажа

29.08.2018, MForum.ru

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29 августа 2018 г., Москва. Микрон разработал и освоил в серийное производство RFID-инлеи для мониторинга груза и багажа в транспортных терминалах аэропорта.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), из-за логистических ошибок авиакомпании теряют каждую 8 багажную единицу, из них 3-4% безвозвратно. Ежегодные затраты авиакомпаний, связанные с потерями багажа, составляют 2 миллиарда долларов США (оценка IATA).

RFID-маркировка позволит минимизировать потери на 50-70%, с 2020 года по решению IATA (требование №753) она станет обязательной и с 1 января все аэропорты мира должны быть оснащены соответствующей инфраструктурой. RFID-технологии эффективно решают задачи, связанные с прозрачностью трекинга, учетом и управлением загрузкой, обработкой и снятием багажа с рейса, а также сбором и анализом данных - производственной статистикой по багажу.

«Автоматизации систем обработки, загрузки и выгрузки багажа и груза гарантирует аэропортам качественный сервис, сотрудники авиакомпании и аэропорта могут отслеживать процессы и историю движения багажа с момента регистрации до выдачи пассажиру, включая обработку транзитного багажа. Пассажиры смогут без потери своих вещей пользоваться услугами авиалиний, а именно при интеграции с мобильным приложением авиакомпании пассажиры смогут отслеживать и получать уведомления о статусе и месте нахождении багажа», - комментирует директор по продажам в сфере ИТ ПАО «Микрон» Андрей Малеев.

RFID-инлей ИБСК 1SD ультравысокочастотного диапазона (УВЧ) разработана RFID-лабораторией Микрона и освоена в серийное производство в мае 2018 года.

«На разработку данного инлея ушло 2 месяца — от начала разработки до выпуска промышленных образцов. За счет конфигурации антенны инлей обладает широкой полосой пропускания, меньше зависит от материалов, на которых размещается, - сообщает начальник RFID-лаборатории ПАО «Микрон» Алексей Маркин. - Инлей ИБСК 1SD адаптирован под самоклеющуюся RFID-метку M8042-1SD, которая может наносится на картон или пластик. Новая метка может использоваться для маркировки товаров широкого спектра – как авиабирок, так и продукции на паллетах или блоков с сигаретами».

Инлей, встроенный в багажную бирку, имеет 128-битную память EPC и множество функций, включая самонастройку и защиту памяти паролем на чтение-запись, выдерживает рабочую температуру от -20°C до +80°C при влажности 15-80%, устойчиво считывается на расстояниях до 12 метров в ETSI регионе на частотах от 865 МГц до 868 МГц.

RFID система отслеживания багажа обеспечивает практически безошибочную обработку багажа и определение его места положения на территории аэропорта в каждом пункте контроля вплоть до погрузки в самолет.

Микрон ежегодно запускает в серийное производство более 20 новых изделий. RFID-маркировка – один из востребованных инструментов цифровизации предприятий и бизнес-процессов. RFID решения применяются в различных отраслях национальной экономики: промышленном производстве, транспорте, финансах, торговле, образовании, медицине, сельском хозяйстве, в сфере услуг и ЖКХ, безопасности, логистике и складском учете для решения задач автоматизации, управления, идентификации, дистрибуции, контроля доступа, защиты от контрафакта, маркетинговых задач. Микрон - лидер российского рынка RFID, рост выручки предприятия в сегменте составил в 2017 году 42%.

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