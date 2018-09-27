Пресс-релизы: Микрон на конференции "Телеком 2018"

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Пресс-релизы: Микрон на конференции "Телеком 2018"

27.09.2018, MForum.ru

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25 сентября генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова представила концепции построения сетей связи пятого поколения в ходе конференции «Телеком 2018: диалог в поиске новых решений на пути к цифровой экономике», организованной мультимедийным холдингом РБК.

«Сети связи пятого поколения являются катализатором роста мировой экономики. Доходность от услуг ИКТ растет более чем на 13% ежегодно, - сообщила Гульнара Хасьянова. - Для успешного внедрения 5G в России необходимо обеспечить радиочастотный ресурс, благоприятную нормативно-правовую среду, устойчивость в области сетевой инфраструктуры, радиодоступа и информационной безопасности».

В рамках конференции также обсуждались оптимизация процессов управления, вопросы взаимодействия в различных сферах экономики, сети передачи данных, построение систем телевещания КТВ и IPTV, маркетинг, юридические аспекты.

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теги: пятое поколение

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