Huawei создает поколение специалистов в сфере 5G-связи

MForum.ru

Huawei создает поколение специалистов в сфере 5G-связи

19.12.2019, MForum.ru

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19 декабря 2019, пресс-релиз Huawei, через MForum.ru.

Москва, Россия. Компания Huawei подвела итоги учебной программы 5G Level Up Russia, посвященной новому поколению связи. За 2019 год более 2000 студентов и специалистов прошли обучение.

В Huawei OpenLab состоялась торжественная церемония, в рамках которой Лу Либо, вице- президент по маркетингу и техническим продажам бизнес-решений компании Huawei, объявил о годовых результатах работы проекта и рассказал о дальнейших планах развития образовательных инициатив компании. Почетными гостями мероприятия также стали ректор МТУСИ Ерохин Сергей Дмитриевич и заместитель начальника управления государственных услуг в сфере связи Федерального агентства связи (Россвязь) Арефьев Владимир Александрович.

В течение года в рамках учебного курса сильнейшие IT-специалисты России проводили уникальные тренинги в 12 университетах. Всего квалификацию в индустрии 5G повысило 2000 студентов, а также сотрудники 4х крупнейших операторов связи и партнеров в смежных отраслях. В ходе торжественной церемонии состоялось награждение лучших преподавателей – экспертов в области связи нового поколения. Ими стали три представителя МТУСИ: к.т.н. Миронов Юрий Борисович (Декан факультета Сети и системы связи), д.т.н. проф. Степанов Сергей Николаевич (Заведующий кафедрой Сетей связи и систем коммутации) и д.т.н. проф. Крейнделин Виталий Борисович (Заведующий кафедрой Теории электрических цепей). Кроме того, наград удостоились 10 лучших студентов российских университетов, которые блестяще прошли курсы на базе онлайн- платформы.

В рамках мероприятия Лу Либо рассказал о долгосрочных планах развития программы:

«Компания Huawei планирует выделить 50 миллионов рублей на развитие образовательных программ. В течение 5 лет повысить квалификацию в сфере 5G смогут около 10 000 талантливых IT-специалистов России. Наша компания уже много лет сотрудничает с российскими университетами, помогая студентам стать более ценными и востребованными специалистами ИКТ-отрасли. Лидерство в строительстве сетей 5G принесет большую выгоду стране и ее экономике.

Компания Huawei – ведущий мировой поставщик ИКТ-инфраструктуры – заключила уже более 60 контрактов на поставку оборудования для сетей 5G по всему миру.

«Совместно с мобильными операторами Huawei развертывает сети пятого поколения, благодаря которым люди по всему миру в скором времени смогут скачивать данные любых размеров всего за несколько секунд, ездить на самоуправляемых автомобилях, использовать преимущества дистанционной медицины (диагностика и лечение) и разговаривать по телефону с помощью голографических звонков. Но стоит отметить, что сейчас сложно сказать, какое приложение или сервис станет так называемым “Killer Application” в 5G, то есть будет пользоваться наибольшим спросом, поэтому так важно сосредоточиться на работе над такими приложениями», – призвал студентов и преподавателей вице-президент Huawei.

Новые технологии требуют подготовки квалифицированных IT-специалистов. Ректор МТУСИ Сергей Ерохин отметил, что сотрудничество в рамках нового образовательного проекта Huawei станет еще одним шагом на пути к развитию цифровой экономики в России.

«Московский технический университет связи и информатики сотрудничает с Huawei с 2001 года. Создание Национальной ИКТ Академии для подготовки кадров и развития цифровой экономики стало новой вехой партнерских отношений компании и университета. Благодаря новым сервисам наши студенты смогут найти себе применение в будущем и стать высококвалифицированными специалистами в совершенно новой отрасли 5G», – добавил Сергей Ерохин.

В завершение мероприятия ведущий эксперт по IP-сетям Александр Григорьев прочитал лекцию об инновационных технологиях.

Huawei OpenLab в Москве – это инновационная площадка, где инженеры корпорации Huawei и российские партнеры компании работают вместе над созданием, адаптацией и проверкой технологических решений. Здесь происходит формирование технологической экосистемы, развитие рынка российских производителей и ускорение цифровой трансформации экономики. Московская OpenLab стала десятой по счету лабораторией компании в мире.

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теги: телеком пресс-релизы Huawei кадры образование

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