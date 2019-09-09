Телеком: Андрей Левыкин назначен гендиректором МегаФон Ритейл

MForum.ru
09.09.2019,
Завершилась карьера Кирилла Шибанова в МегаФон. В свое время, в ноябре 2016 года он сменил Михаила Золотовицкого на посту МегаФон Ритейл в рамках зачистки, которую проводил Сергей Солдатенков после своего возвращения в компанию. У Кирилла был опыт работы в Евросети с 2004 по 2016 год. Поэтому не удивительно, что он остался и после второго ухода Сергея Солдатенкова. Теперь мегафоновский период работы завершился и для Кирилла, как принято говорить "он принял решение заниматься собственными проектами".
Место руководителя МегаФон Ритейл на этот раз займет Андрей Левыкин. Андрей в МегаФоне работает с 2005 года, успел поработать и в Поволжье и в Дальневосточном филиале, отвечал за работу компании на ДВ, в Восточной Сибири и на Кавказе, добравшись до поста директора по региональному развитию сети МегаФон. И теперь его "бросают на ритейл".
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теги: телеком МегаФон пресс-релизы кадры МегаФон Ритейл
© Алексей Бойко,
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