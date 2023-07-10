Развитие сетей: МТС о развитии во Владимирской области - вокзалы Владимира

10.07.2023, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети LTE на железнодорожном вокзале и автовокзале Владимира. В частности, оператор МТС установил в районе привокзальной площади телеком-оборудование, что обеспечило прирост скорости мобильного интернета на 50%.

В зоне улучшенного покрытия находятся самые популярные туристические локации во Владимире: пешеходные улицы Спасская и Георгиевская с музеем Старая аптека, смотровыми площадками на Клязьму, музеи, соборы и другие исторические достопримечательности города.

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теги: Владимирская область МТС развитие сетей

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