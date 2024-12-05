Развитие сетей: МТС во Владимирской области - к LTE подключено еще более 50 сёл

MForum.ru
05.12.2024,
МТС сообщает о запуске поддержки LTE в 52 населенных пунктах Владимирской области, где проживает от 100 до 500 человек.
Покрытие расширено в 12 муниципальных районах Владимирской области, включая Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Муромский, Селивановский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы.
«Мы продолжаем обеспечивать связью малые населенных пункты и дачные поселки, которые разбросаны по всему региону. Как правило, эти поселения находятся в стороне от крупных административных центров и предприятий. Ранее мы уже запустили новое телеком-оборудование на территории шести районов Владимирской области, через которые проходит участок трассы М-12, соединяющей Москву и Казань», - отмечает директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Владимирская область
--
Публикации по теме:
25.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС во Владимирской области - сеть LTE запущена в селе Спасское, деревнях Загряжское и Угор, поселках Сушнево и Золотково / MForum.ru
04.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС во Владимирской области - улучшено покрытие на вокзалах Владимира / MForum.ru
11.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС оцифровала трассу М12 на участке Владимир-Муром / MForum.ru
31.01. [Новости компаний] Развитие сетей: ВымпелКом модернизировал сеть на участке федеральной трассы M-12 на участке Москва-Муром / MForum.ru
25.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Московском регионе - фиксированный и мобильный доступ к интернету получили более 300 тысяч жителей / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Realme Neo7 получит АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Megapad 11 с дисплеем 90 Гц и SoC MediaTek G99 / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Honor X9c Smart со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Новый смартфон Nothing замечен в Geekbench / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 300 Ultra с 50-мегапиксельным перископом и SD 8 Gen 3 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Honor 300 и 300 Pro с портретными камерами 50 Мп представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Слухи: Realme выпустит Neo7, смартфон среднего класса с фокусом на производительность и время автономной работы / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S20 и S20 Pro представлены официально / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Mate 70 Pro+ и 70 RS в титановом корпусе / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Pro – смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Elite за $500 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представителен Lava Yuva 4 с 50-мегапиксельной камерой и экраном 90 Гц / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Прочный смартфон Realme C75 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad 3 на базе MediaTek Dimensity 8350 представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Reno 13 и Reno 13 Pro – первые смартфоны на базе Dimensity 8350 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y300 5G с 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
25.11. [Новинки] Слухи: Moto G 5G (2025) замечен на рендерах / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru