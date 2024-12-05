Развитие сетей: МТС во Владимирской области - к LTE подключено еще более 50 сёл

05.12.2024, MForum.ru

МТС сообщает о запуске поддержки LTE в 52 населенных пунктах Владимирской области, где проживает от 100 до 500 человек.

Покрытие расширено в 12 муниципальных районах Владимирской области, включая Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Киржачский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Муромский, Селивановский, Судогодский, Суздальский и Юрьев-Польский районы.





«Мы продолжаем обеспечивать связью малые населенных пункты и дачные поселки, которые разбросаны по всему региону. Как правило, эти поселения находятся в стороне от крупных административных центров и предприятий. Ранее мы уже запустили новое телеком-оборудование на территории шести районов Владимирской области, через которые проходит участок трассы М-12, соединяющей Москву и Казань», - отмечает директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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теги: МТС развитие сетей Владимирская область

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