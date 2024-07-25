Развитие сетей: МТС во Владимирской области - сеть LTE запущена в селе Спасское, деревнях Загряжское и Угор, поселках Сушнево и Золотково

MForum.ru
25.07.2024,
МТС обеспечивала доступом к сети LTE жителей 5 населенных пунктов Владимирской области, малых или отдаленных, с населением от 400 человек.
Развернутые базовые станции поддерживают диапазоны частот LTE 900 и LTE 1800 МГц.
Мобильный интернет 4G получили:
«Голосовая связь и мобильный интернет сегодня так же важны, как электричество и вода. Владимирцы вне зависимости от удаленности от областной столицы или райцентров также нуждаются в доступе к порталу госуслуг, приложениям вызова такси, маркетплейсам, платформам заказа доставки, покупки билетов онлайн и другим цифровым сервисам. Теперь связь в этих населенных пунктах такая же быстрая и стабильная, как во Владимире и других крупных городах: телеком-оборудование выдает скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с», – рассказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.
Работы были проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН).
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теги: МТС развитие сетей Владимирская область УЦН устранение цифрового неравенства
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