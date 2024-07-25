Развитие сетей: МТС во Владимирской области - сеть LTE запущена в селе Спасское, деревнях Загряжское и Угор, поселках Сушнево и Золотково

25.07.2024, MForum.ru

МТС обеспечивала доступом к сети LTE жителей 5 населенных пунктов Владимирской области, малых или отдаленных, с населением от 400 человек.

Развернутые базовые станции поддерживают диапазоны частот LTE 900 и LTE 1800 МГц.

Мобильный интернет 4G получили:

село Спасское Юрьев-Польского района

деревня Загряжское Муромского района

поселка Сушнево Петушинского района

деревня Угор Собинского района

поселок Золотково Гусь-Хрустального района

«Голосовая связь и мобильный интернет сегодня так же важны, как электричество и вода. Владимирцы вне зависимости от удаленности от областной столицы или райцентров также нуждаются в доступе к порталу госуслуг, приложениям вызова такси, маркетплейсам, платформам заказа доставки, покупки билетов онлайн и другим цифровым сервисам. Теперь связь в этих населенных пунктах такая же быстрая и стабильная, как во Владимире и других крупных городах: телеком-оборудование выдает скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с», – рассказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Работы были проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН).

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теги: МТС развитие сетей Владимирская область УЦН устранение цифрового неравенства

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