Развитие сетей: МТС запустила сеть LTE на Большом Московском кольце во Владимирской области

MForum.ru
26.06.2023,
МТС сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета на "большой бетонке" - трассе А108 во Владимирской области в районе сел Филипповское и Аленино. Скорость мобильного интернета на данном участке по данным оператора выросла на 30%.
Как заявляет МТС, улучшено качество связи на транспортных артериях в районе города Киржач, Киржачского района.
«Трасса является федеральной транзитной дорогой, позволяющей обойти перегруженный московский узел, и сегодня работы ведутся сразу на двух участках на входе во Владимирскую область, поэтому МТС модернизирует оборудование с запасом емкости для растущего грузо- и пассажиропотока между Москвой, Владимиром, Ярославлем, Сергиевом Посадом, Орехово-Зуевым и другими городами. Устойчивая сеть LTE МТС станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга грузопотоков и безопасности на данном участке пути и позволит пользоваться датчиками движения транспорта», — отметил директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.
Мобильный интернет появился в селах Филипповское и Аленино Киржачского района, где проживает более 1000 жителей.
Ранее МТС обеспечила мобильный интернет по трассе М7 "Волга" на въезде во Владимир со стороны Москвы, между Владимиром и Нижним Новгородом, на выезде в направлении Боголюбова и Церкви Покрова на Нерли. Оператор сообщает, что нарастил скорости на привокзальной площади Владимира, в Муроме и еще ряде мест. Оценка охвата населения покрытием сетей МТС во Владимирской области - 98%.
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теги: развитие сетей Владимирская область МТС
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