Развитие сетей: МегаФон во Владимирской области - мобильный интернет ускорили в Суздале

22.05.2025, MForum.ru

Мобильный интернет на скоростях до 105 Мбит/с (данные оператора) стал доступен в Суздале и его окрестностях. Для этого инженеры МегаФона провели масштабную модернизацию сети, в том числе построили дополнительные базовые станции и модернизировали ряд существующих.

«Суздаль — это настоящая машина времени, где прошлое встречается с настоящим. Его история, архитектура и традиции делают город обязательным местом для посещения в рамках Золотого кольца России. И чтобы это путешествие прошло с комфортом и подарило только приятные впечатления, мы улучшаем мобильную архитектуру города и создаем условия, чтобы наши абоненты делились своими эмоциями с близкими и без труда находили нужную информацию в сети», — отметил Роман Матвиенко, директор МегаФона во Владимирской области.

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теги: развитие сетей Владимирская область МегаФон

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