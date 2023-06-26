Развитие сетей: МТС запустила LTE на Московском кольце во Владимирской области

26.06.2023, MForum.ru

МТС сообщает о запуске поддержки LTE на трассе А108 во Владимирской области в районе сел Филипповское и Аленино. По данным компании, скорость мобильного интернета выросла на 30%.

В "зоне улучшения" оказались транспортные потоки в городе Киржач и Киржачском районе, а также межрегиональные перевозки между Владимирской, Московской, Ярославской, Рязанской и другими областями.

Развитие связи на "большой бетонке" идет одновременно с работой дорожников на А108.

В частности, услуги мобильного интернета LTE стали доступны жителям сел Филипповское и Аленино Киржачского района, где живет более 1000 жителей.

Ранее МТС улучшила мобильный интернет по трассе М7 "Волга" на въезде во Владимир со стороны Москвы, между Владимиром и Нижним Новгородом, на выезде в направлении Боголюбова и Церкви Покрова на Нерли, увеличила скорости на привокзальной площади Владимира, во всем Муроме и других местах с большим транспортным потоком. По данным оператора, на сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98% населения.

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теги: развитие сетей Владимирская область МТС

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