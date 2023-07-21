Развитие сетей: МТС сообщает о модернизации сети во Владимирской области: в Петушинском, Александровском и Судогодском районах

MForum.ru
21.07.2023,
Оператор МТС рассказывает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в деревнях и дачных поселках Петушинского, Александровского и Судогодского районов Владимирской области. Заявляемый выигрыш в средних скоростях - 30%.
В частности, МТС расширила сеть 4G/LTE в западной части Владимирской области - в деревне Курганихе и дачном поселке Березка Александровского района, в деревне Перново Петушинского района.
В южной части региона МТС установила дополнительное телеком-оборудование в деревне Высоково Судогодского района, которая находится в 20 минутах езды от Владимира.
Ранее МТС модернизировала сеть в городе Кольчугино, Александрове, Коврове и участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского района Владимирской области.
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теги: МТС Владимирская область развитие сетей
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