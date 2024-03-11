Развитие сетей: МТС оцифровала трассу М12 на участке Владимир-Муром

MForum.ru
11.03.2024,
МТС сообщает о расширении покрытия LTE на 130-километровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах в восточной части региона. Дополнительное телеком-оборудование развернуто в 4-х районах. В результате проведенных работ, скорость мобильного интернета по данным оператора выросла на 30%.
МТС установила новое телеком-оборудование в районе села Ново-Покровское Гусь-Хрустального района, деревни Никольское Судогодского района, Троицко-Колычево и Гусёк Селивановского района, Березовка Муромского района. Как сообщает оператор, на всем протяжении трассы М12 на участке от Владимира до Мурома обеспечено сплошное покрытие.
«Федеральная трасса М-12 «Восток» сейчас находится в зоне особого внимания благодаря быстро растущему пассажирскому и грузопотоку. С приближением теплого сезона он только увеличится. Чтобы владимирцы и проезжающие могли выстроить свой точный и безопасный маршрут с помощью навигатора, пользоваться всеми цифровыми сервисами и совершать голосовые звонки, мы прокачали связь. Теперь благодаря уверенному сигналу можно пользоваться онлайн-банком, в дороге слушать музыку и смотреть фильмы», — отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.
Развертывание оборудования разгрузило сеть в 20 селах вдоль трассы M12 на участке Владимир-Муром. Более высокими скоростями теперь могут пользоваться более 5 тысяч местных жителей.
Ранее МТС обеспечила покрытием трассы M7 и M12 на транспортной развязке в Петушинском районе.
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теги: МТС развитие сетей Владимирская область
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