Развитие сетей: ВымпелКом модернизировал сеть на участке федеральной трассы M-12 на участке Москва-Муром

31.01.2024, MForum.ru

По данным оператора, было построено 44 новых базовых станций. В зоне покрытия, по данным измерений специалистов компании, средняя скорость мобильного доступа к интернету достигает 70 Мбит/с. Поддерживается технология VoLTE. В целом на участке M-12 протяженностью 600 км практически непрерывное покрытие обеспечивают сотни базовых станций.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн):

«В своей работе мы стремимся сделать так, чтобы наши клиенты были на связи в любом месте, где бы они не находились. Надежная связь в дороге – это возможность пользоваться полезными и развлекательными приложениями: от навигатора до музыкальных и видеосервисов, что значительно упрощает путь и делает его интересней. Трасса Москва – Муром – это одно из направлений, где мы значительно улучшили покрытие. За последние несколько лет мы сделали стабильнее связь на ключевых дорогах из Москвы до близлежащих городов».

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теги: билайн ВымпелКом развитие сетей Владимирская область M-12 покрытие автодорог

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