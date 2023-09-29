Развитие сетей: МТС запустила новое телеком-оборудование вдоль железной дороги во Владимирской области

29.09.2023, MForum.ru

МТС запустила новое сетевое оборудование на участках железной дороги в Александровском и Петушинском районах Владимирской области. По данным оператора, это обеспечило прирост скорости доступа к мобильному интернету на 30%.

В Александровском районе новые базовые станции установлены в СНТ Берёзка в районе Струнино и восточнее деревни Темкино (перегон между станциями Мошнино и Балакирево). Здесь курсируют поезда Москва-Александров и Москва-Ярославль.

В Петушинском районе дополнительное оборудование появилось у деревни Репихово, в зоне покрытия оказалась также деревня Молодино, садовые участки поселка Городищи и деревня Глубоково с одноименной железнодорожной платформой на линии Орехово-Зуево - Владимир. МТС нарастила скорость мобильного интернета на участке, где проходит Горьковская железная дорога и курсируют поезда между Москвой и Владимиром.

«Аналитика МТС показала, что в июне-августе 2023 года объем передачи данных на этих участках железной дороги в сравнении с тем же периодом 2022 года вырос на 15-20%. Проведенные работы помогли снять часть нагрузки с действующих базовых станций, увеличить покрытие, емкость и скорость соединения", - рассказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

МТС ранее улучшила сеть в деревнях и дачных поселках Александровского и Судогодского районов, в городах Кольчугино, Александров, Ковров и на участке Большого Московского кольца, проходящего по территории Киржачского районе Владимирской области.

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теги: развитие сетей МТС Владимирская область

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