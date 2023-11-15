Развитие сетей: МТС во Владимирской области - модернизация сети LTE в центре Юрьев-Польского

MForum.ru
15.11.2023,
МТС установила телеком-оборудование в центре города Юрьев-Польский во Владимирской области. По данным оператора, абонентам стали доступны скорости мобильного интернета вплоть до 100 Мбит/с.
В зоне покрытия - кольца земляных валов XII века, оставшихся от городского кремля и Георгиевский собор 1234 года постройки, известный 450 резными белокаменными фрагментами, среди которых изображения различных животных, включая уникальное для древнерусских храмов изображение слона.
Есть здесь барельефы и с изображением ангелов, святых, грифонов, кентавров и химер.
В XV веке значительная часть здания собора обрушилась, при его восстановлении белокаменные барельефы поменяли местами, нарушив исходную композицию.
В зоне покрытия модернизированной сети МТС в Юрьев-Польском - жилые дома, магазины, гостиницы, автовокзал и железнодорожная станция, а также фрагмент трассы Владимир - Переславль-Залесский. Развертывание нового телеком-оборудования разгрузило сеть и в других районах города, в котором насчитывается порядка 17 тысяч жителей.
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теги: развитие сетей Владимирская область МТС
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