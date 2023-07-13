Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Владимирская область, Якутия и Красноярский край

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Владимирская область, Якутия и Красноярский край

13.07.2023, MForum.ru

Владимирская область

За 1H2023 построены новые BS в 4-х точках региона, что обеспечило покрытие в 20 населенных пунктах области, а еще в трех скорости передачи данных выросли на 20% в ходе модернизации телеком-инфраструктуры. В частности, запущено оборудование LTE в мкр Заклязьминский Владимира. Новое телеком-оборудование получила "Огуречная гора", в зоне покрытия также участок трассы М-7 Волга, жк "Веризино-2" и прилегающие дома, а также школа №20.

С начала 2023 года в регионе модернизированы базовые станции в городах Александров, Ковров и Юрьев Польский, в посёлке Боголюбово, на турбазе в Гусь Хрустальном и других локациях Судогодского, Кольчугинского, Петушинского, Гороховецкого, Суздальского, Вязниковского, Собинского и Меленковского районов. Пресс-релиз 

 

Красноярский край

Базовые станции МегаФон появились в селе Ермолаево Шушенского района и деревне Павловка Нижнеингашского района. Звонить по телефону и пользоваться передачей данных теперь смогут еще и в Климентьевке и Пермяково, расположенных неподалеку от Павловки, и в поселке Зарничный Шушенского района.

Обеспечены скорости интернета - до 100 Мбит/с, поддержка GSM и VoLTE.

 



Сайт "МегаФон" в Ермолаево

 

В рамках госпрограммы Красноярского края "Развитие информационного общества" до конца года МегаФон обеспечит покрытие еще в 24 населенных пунктов. А с учетом федерального проекта устранения цифрового неравенства в этом году доступ к сотовой связи и интернету в 2023 году получат жители 110 населенных пунктов края. Пресс-релиз

 

Якутия

Новая двухдиапазонная BS LTE МегаФон появилась в районе дачных участков в районе 15 км Вилюйского тракта Якутска. В зоне покрытия - более 20 СНТ. Пресс-релиз

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теги: МегаФон развитие сетей Якутия Владимирская область Красноярский край

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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