Развитие сетей: МТС во Владимирской области - улучшена связь во Владимире

21.12.2023, MForum.ru

МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в районе Областного Дворца культуры и искусства. По данным компании, это обеспечило прирост доступных скоростей в этой локации на 30%.

Дополнительное оборудование установлено на проспекте Ленина, - в зоне покрытия сети LTE центр Владимира, магазины, гостиницы и кафе.

«Мы постоянно отмечаем рост потребления мобильного интернета во Владимире, особенно динамика нарастает к праздникам. Big Data МТС за 10 месяцев 2023 года показала рост турпотока на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и основное скопление людей отмечается в историческом центре города. Поэтому к Новому году мы увеличили емкость и скорость мобильного интернета, установив дополнительное оборудование в районе главных праздничных площадок, где в ближайшие три недели побывают десятки тысяч людей», - рассказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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теги: МТС развитие сетей Владимирская область

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