Развитие сетей: МТС во Владимирской области - улучшено покрытие на вокзалах Владимира

MForum.ru
04.07.2024,
МТС сообщает об улучшении качества покрытия на железнодорожном и автовокзале Владимира. Оператор установил необходимое телеком-оборудование на привокзальной площади, и теперь отмечает рост доступных скоростей мобильного интернет-доступа примерно на 50%.
«В разгар летнего сезона, когда впереди День огурца, Всероссийский фестиваль декоративного искусства “Лоскутная мозаика”, фестивали воздухоплавания, театрального искусства и другие, потребление интернет-трафика на вокзалах вырастает вдвое. А празднование 1000-летия Суздаля и вовсе расписано на весь год, и приезжие четко ориентируются на программу событийного туризма. Мы прокачали сеть на вокзалах, чтобы даже в часы пиковых нагрузок путешественники могли пользоваться цифровыми сервисами и получать информацию из сети», — рассказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.
Ранее МТС обеспечила бесшовное покрытие на трассах М7 и М12, запустив скоростной мобильный интернет и вдоль железнодорожных перегонов Москва-Владимир.
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теги: МТС развитие сетей Владимирская область
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