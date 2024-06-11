Развитие сетей: МТС: Растет спрос на решения видеонаблюдения на рынке B2C

MForum.ru
11.06.2024,
Как сообщает МТС, в рознице наблюдается значительный рост интереса к камерам видеонаблюдения и к датчикам движения. С начала 2024 года самый высокий спрос на системы безопасности пришелся на май. Покупатели хотят повысить безопасность своего жилья в сезон летних отпусков.
Рост спроса отмечался и в мае 2023 года, но не столь значительный - в мае 2024 года продажи камер видеонаблюдения и датчиков движения, например, в Нижегородской области, оказались выше на 82%, а в Красноярском крае они выросли на 85%.
Максимальный рост спроса демонстрировали в этом году жители Москвы, Нижегородской области, Ставропольского края, Карелии и Владимирской области.
Положительную роль сыграло то, что выросла доступность видеонаблюдения - средняя цена решений снизилась на 2% до 3078 рублей. На фоне роста цен за год - рост доступности получается значительным. Вряд ли можно удивиться узнав, что лидируют решения Xiaomi, с долей в 68%. Берут чаще всего камеры с поддержкой распознавания лиц - 60% от всех продаж.
Покупатели интересуются возможностью покупки устройств, которые работали бы от солнечных батарей, что повысило бы среднее время работы камер видеонаблюдения без подзарядки.
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теги: МТС видеонаблюдение B2C
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