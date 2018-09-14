Пресс-релизы: Микрон приглашает 18 сентября на семинар по защите от контрафакта

14.09.2018, MForum.ru

14 сентября 2018 г., Москва. Микрон приглашает производителей, заинтересованных в новых эффективных технологиях защиты бренда, на семинар по системе BrandDefence, который состоится в рамках выставки WorldFood Moscow 18 сентября 2018 года.

Система BrandDefence(ТМ), построенная с использованием NFC меток производства Микрона, включает криптографическую платформу, базу данных, сайт и мобильные приложения для iOS и Android.

Применение BrandDefence обеспечивает 100% гарантию подлинности промаркированного товара, а также позволяет установить обратный канал с покупателем. Система предназначена для защиты подлинности различных категорий товаров, таких как продукты питания и напитки, одежда и обувь, лекарственные препараты, строительные и отделочные материалы, автозапчасти и других.

Начало семинара в 11:00, восточный зал, павильон 1, ЦВК «Экспоцентр» (Москва). Предварительная регистрация: event3@gcs-business.ru. Для участников выставки вход свободный.

Также в рамках выставки 17-20 сентября с работой системы BrandDefence можно ознакомиться на нашем стенде: павильон №1, стенд № А525.

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теги: NFC RFID

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