Пресс-релизы: Микрон приглашает 18 сентября на семинар по защите от контрафакта

MForum.ru
14.09.2018,
14 сентября 2018 г., Москва. Микрон приглашает производителей, заинтересованных в новых эффективных технологиях защиты бренда, на семинар по системе BrandDefence, который состоится в рамках выставки WorldFood Moscow 18 сентября 2018 года.
Система BrandDefence(ТМ), построенная с использованием NFC меток производства Микрона, включает криптографическую платформу, базу данных, сайт и мобильные приложения для iOS и Android.
Применение BrandDefence обеспечивает 100% гарантию подлинности промаркированного товара, а также позволяет установить обратный канал с покупателем. Система предназначена для защиты подлинности различных категорий товаров, таких как продукты питания и напитки, одежда и обувь, лекарственные препараты, строительные и отделочные материалы, автозапчасти и других.
Начало семинара в 11:00, восточный зал, павильон 1, ЦВК «Экспоцентр» (Москва). Предварительная регистрация: event3@gcs-business.ru. Для участников выставки вход свободный.
Также в рамках выставки 17-20 сентября с работой системы BrandDefence можно ознакомиться на нашем стенде: павильон №1, стенд № А525.
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теги: NFC RFID
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