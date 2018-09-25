Пресс-релизы: Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Государственной Думы и ДИТ Москвы ознакомились с комплексными решениями «МегаФона» на «Цифровой неделе» в Государственной Думе

MForum.ru
25.09.2018,
25 сентября 2018, Москва. «МегаФон» продемонстрировал решения «Digital Office», «Цифровая управляющая компания» и «Безопасный город» на выставке «Цифровая неделя», которая проходит в Государственной Думе с 25 по 28 сентября. С цифровыми решениями ознакомились Олег Войтенко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, депутаты Вадим Деньгин, Вячеслав Тимченко и Дмитрий Сазонов, а также заместитель руководителя ДИТ Москвы Чукарян Алексей Валерьевич.
Все разработки представляют собой комплексные решения и объединены концептуально — они направлены на цифровизацию городской жизни и создание экосистемы умного города.
«Цифровая управляющая компания»
Это единая онлайн-платформа управления жильем для государства, бизнеса и жильцов. «МегаФон» продемонстрировал веб-интерфейс, который многократно упрощает взаимодействие жильцов с коммунальными службами. Решение позволяет собирать показания с подключенных счетчиков, в один клик проводить расчеты по коммунальным платежам, заказывать и контролировать исполнение сантехнических, электротехнических работ и узнавать актуальные новости.
Digital Office
Решение позволяет управлять жизнью офиса, сокращать операционные расходы, повысить мобильность персонала и оптимизировать расход рабочего времени всего офиса. С помощью удобного интерфейса, к которому подключаются все сотрудники организации, можно легко решать самые разнообразные административные задачи: бронировать переговорные комнаты, оформлять командировки и согласовывать их с руководителем дистанционно, отслеживать неисправности в офисе.
В «Digital Office» также входит решение «Мобильная электронная подпись», которое позволяет подписывать юридически значимые документы прямо с мобильного устройства одним кликом: нужно выбрать «отклонить» или «подписать» документ и подтвердить своё действие вводом PIN-кода.
Кроме того, «Digital Office» помогает обеспечивать безопасность в офисе. Применение технологии NFC с функцией Face ID для аутентификации сотрудников и гостей компании помогает вести учёт рабочего времени сотрудников и контролировать посетителей офиса. «Digital Office» также подразумевает автоматизацию и повышение энергоэффективности: система помогает сэкономить до 30% ресурсов, затрачиваемых на поддержание жизнеобеспечения офиса, электроэнергию и расход горячей и холодной воды.
Безопасный город
Эта система межведомственного взаимодействия является фундаментом создания «умного города». Решение помогает предотвратить чрезвычайные ситуации, скоординировать действия служб оперативного реагирования – полиции, скорой помощи, пожарной части – и повысить эффективность их взаимодействия. Мониторинговые устройства и аналитические системы всего города поставляют информацию в ЕЦОР (единый центр оперативного реагирования), который выполняет функции единой диспетчерской службы.
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теги: МегаФон ЖКХ услуги IoT безопасный город Цифровой офис цифровизация
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