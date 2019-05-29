Телеком: Билайн предлагает смартфон Galaxy A30 с квазисубсидированием

MForum.ru
29.05.2019,
Для Билайна не ново предлагать смартфоны по сниженным ценам взамен на приобретение клиентами услуг связи. Вот и на этот раз предлагается в течение двух лет выплачивать за аппарат Samsung Galaxy A30 по 99 рублей в месяц при условии приобретения тарифа "Двойный анлим" на 24 месяца.
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком Билайн SMS-подпись финансовые услуги розница
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
02.05. [Новости компаний] Телеком: Итоги ВымпелКом в отчете VEON ltd. за 1q2019 / MForum.ru
30.04. [Новости компаний] Телеком: Вымпелком начал выдвижение в диапазон b38 / MForum.ru
17.04. [Новости компаний] Телеком: Итоги розничных продаж ВымпелКом в 1q2019 - растет спрос на умные устройства / MForum.ru
02.04. [Новости компаний] Телеком: В Билайн подготовлили ежегодный отчет "Рынок связи России" 2018 / MForum.ru
19.03. [Новости компаний] Телеком: Билайн предлагает скидки на аппараты Huawei за подключения / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y17 появился в России / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Realmi выходит на российский рынок / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iPod touch 2019 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi K20 и Redmi K20 Pro / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Moto Z4 уже в продаже / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15 с Helio P22 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Qualcomm и Lenovo представили ноутбук 5G PC на базе Snapdragon / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Z5x – смартфон с емким аккумулятором и круглым вырезом в экране / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Redmi 7A представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Это интересно: KaiOS работает на 100 млн устройств / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A5 2019 оценен в 6490 рублей / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 Lite представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Huawei Watch GT Active и Elegant Edition / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Meizu 16Xs представят 30 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Спецификации Оppo K3 подтверждены официально / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: В TENAA появилась информация о Redmi 7A / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Realme 3 Pro за 200 евро появится в Европе 5 июня / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y3 на Helio P35 получил строенную тыловую камеру / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi Note 7S с 48 Мп камерой / MForum.ru