Телеком: Билайн предлагает смартфон Galaxy A30 с квазисубсидированием

29.05.2019, MForum.ru

Для Билайна не ново предлагать смартфоны по сниженным ценам взамен на приобретение клиентами услуг связи. Вот и на этот раз предлагается в течение двух лет выплачивать за аппарат Samsung Galaxy A30 по 99 рублей в месяц при условии приобретения тарифа "Двойный анлим" на 24 месяца.





Если не хочется затягивать выплату на два года, можно оформить приобретение с выплатой кредита в течение 6 и 12 месяцев, само собой суммы ежемесячных выплат будет больше.



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Пресс-релиз компании Билайн

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