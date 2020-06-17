Конспекты: Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

17.06.2020, MForum.ru

Сегодня Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690. Вашему вниманию мой конспект видеовстречи с Deepu John, Senior Director, Product Manager Qualcomm Technologies, Inc.

В Qualcomm считают себя “глобальным лидером в области 5G” по технологии, решениям и патентам. Сейчас компания видит своей задачей обеспечение доступности 5G для каждого человека на планете.

Более, чем за 35 лет инноваций, компания инвестировала в R&D около $60 млрд, что позволило ей постоянно являться лидером в области инноваций. На слайде показаны основные вехи. Можно видеть, как каждые 10 лет менялись поколения мобильной сотовой связи и Qualcomm при этом сохраняет лидерские позиции на мировом рынке. В 1990-х компания вывела на рынок стандарт IS-95, который обеспечивал куда лучшее качества передачи голоса, нежели чем GSM и куда большую спектральную эффективность. Но тогда в Европе сделали выбор в пользу GSM и IS-95 развивался в основном в Северной Америке. Компания сделала свои выводы и ее разработки дальнейших поколений делались в тесном взаимодействии с 3GPP, обеспечивая поддержку стандартов, разрабатываемых этой группой.

Данные на картинке корректны, но числа уже можно сделать побольше. В мире больше, чем 81 оператор, запустил одну или более 5G сетей. В том числе не менее 73 операторов в 38 странах запустили услуги мобильного доступа в сетях 5G. Число коммерчески доступных устройств 5G в конце мая превысило 110 и продолжает расти, 84 поставщика объявили о доступных или готовящихся к выпуску устройствах 5G.

Так выглядит неполный список запущенных сетей 5G в мире (список сетей с датами запусков можно найти здесь http://www.mforum.ru/news/article/121181.htm ). Подпись под картинкой предлагает сравнить итоги 1 года с момента запуска первой сети 4G и 5G. В случае с 4G было запущено лишь 4 сети в мире, в случае с 5G - более 60. В случае с 4G было запущено 3 терминала с поддержкой 4G, в случае с 5G - более 40. Делается вывод о более высоких темпах адаптации рынка к 5G, большей востребованности данной технологии.

5G - это не просто “новая технология”, это потенциал ощущений от своего смартфона на уровне флагманского устройства для каждого пользователя. Это интерактивные игры, быстрый ИИ-помощник в смартфоне и т.п.

В Qualcomm обеспечивают возможность создания современных высокотехнологичных мобильных устройств за счет выпуска платформ на основе процессоров приложений Snapdragon. Компания выпускает чипы Snapdragon 2-й, 4-й, 6-й, 7-й и 8-й серий, сегодня их можно встретить в самых разных гаджетах. Портфолио компании перекрывает практически все сегменты потребительских устройств. В разных регионах мира у потребителей различные потребности. Где-то очень востребованы смартфоны премиального класса с поддержкой 5G, где-то пик интереса приходится на устройства средней ценовой категории, также с поддержкой 5G, кроме того есть регионы, где пока нет сетей 5G и потому клиенты предпочитают терминалы, в которых стоят мощные чипы, обеспечивающие поддержку всех современных функциональностей, но без поддержки 5G. Qualcomm строит линейки своих продуктов с тем, чтобы обеспечивать интересы как можно большего числа клиентов из разных рыночных сегментов.

В Qualcomm стараются сделать высокотехнологичные чипы, позволяющие создавать лучшие на рынке устройства. Не удивительно, что в итоге, если взять топ-10 из ренкинга современных флагманских смартфонов под ОС Android по производительности (ренкинг Antutu), а также топ-10 из ренкинга флагманских смартфонов под ОС Androis по качеству ИИ (ренкинг Ludashi) все эти устройства собраны на платформе Qualcomm Snapdragon!

Благодаря этому, ведущие OEM продолжают делать выбор в пользу чипов Snapdragon, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке чипов для смартфонов и других мобильных устройств.

В декабре 2019 году Qualcomm представил очередную мобильную платформу для премиальных мобильных устройств с поддержкой 5G - Snapdragon 865 5G. Кроме поддержки 5G, устройства на этой платформе могут похвастаться такими новыми функциональностями, как: запись видео в режиме 8К (Samsung Galaxy S20); частота обновления дисплея 144 Гц (Nubia Red Magic 3); возможность играть в Fortnite с FPS 90 (One Plus 8 Series); возможность апдейтов драйверов GPU (Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro); возможность записи видео в режиме HDR10+ (Samsung S20 Ultra). Эти функциональности стали возможны только благодаря Snapdragon.

В Qualcomm разрабатывают платформы Snapdragon с тем, чтобы обеспечить лучший потребительский опыт для любого покупателя устройства на платформе компании. Поэтому если ранее считалось, что интересные передовые свойства должны присутствовать только у устройств на базе старшей 8-й линейки Snapdragon, то затем многие топовые функциональности стали обеспечивать и в 7-й линейке.

Прежде всего, это поддержка 5G.

То же касается технологии Qualcomm Sensing Hub.

То же касается технологии FastConnect System 6200 (2x2 Wi-Fi + ключевые функциональности Wi-Fi 6)

возможности записи в разрешении 4K HDR...

поддержки функциональностей Select Snapdragon Elite Gaming...

поддержки замедленной съемки...

возможности быстрой зарядки - это только несколько примеров того, что из функциональностей 8-й серии стало доступно в устройствах на платформах 7-й серии.

Сегодня Qualcomm представляет первый из чипов 6-й платформы, Snapdragon 690, который получил функциональность поддержки 5G. Поскольку речь идет о платформе для устройств среднего ценового класса, речь идет о том, чтобы сделать технологию 5G массовой, открыв возможности пользования ею для сотен миллионов, миллиардов людей.

Давайте посмотрим на основные особенности платформы Snapdragon 690.

Возможности работы в сети 5G на этой платформе обеспечивает встроенные 5G модем X51 и RF система. Этот модем обеспечивает глобальную поддержку частот (стандартных диапазонов), работу терминала в сетях как 5G NSA, так и в сетях 5G SA, работу в режиме DSS 5G/LTE, и мульти-SIM. В Qualcomm уже провели тестирование работы платформы в сетях основных операторов в мире на разных континентах, что позволит OEM максимально быстро вывести устройства на базе этой платформы на рынок.

Новая платформа это не только 5G, это еще и ряд других новых возможностей, которые, например, позволяют создавать такие снимки, как этот, для чего используются возможности камеры и встроенного ИИ для обработки цифровых изображений. Это автоэкспозиция, автоматическая установка баланса, автофокус.

Гигантский запас по поддержке разрешения - до 192 Мпикс (!) позволяет увеличивать любую часть картинки, сохраняя высокое качество.

Также впервые для 6-й линейки в ней появляется платформа, способная обеспечить поддержку видеозаписи в режиме 4K HDR. Реализованы новые улучшения в энкодерах, которые смогут оценить любители красивой картинки. Видео оптимизировано для последующего использования на Youtube или в WhatsApp.

Также Qualcomm реализовал в Snapdragon 690 новый движок ИИ 5-го поколения. По заявлению компании он обеспечивает на 70% большую эффективность. Это обещает множество преимуществ пользователям смартфонов на базе нового чипсета, в частности, такую функциональность, как плавное переключение между камерами. То есть можно в режиме видеосъемки фокусировать изображение на том или ином объекте “приблежая” его. Платформа будет отвечать за переключение между встроенными камерами, причем для конечного зрителя эти переключения останутся незаметными. И это только один из множества примеров того, как ИИ помогает улучшить пользовательский опыт.

Другое нововведение - тензорный акселератор Qualcomm Hexagon, который позволяет существенно увеличить FPS с одновременным “на лету” применением фильтров и эффектов, например, в Snapchat.

Улучшена функциональность детектирования лица на изображении - также за счет Deep Learning ИИ.

Если сравнивать новинку snapdragon 690 5G с платформами предыдущего поколения, можно будет выделить целый набор отличий, показанных на картинке цветом.

Это новый модем X51 5G и RF-система (поддержка пиковых скоростей до 2.4 Гбит/c, работа с полосой до 100 МГц)

Глобальная поддержка распространенных в мире частотных диапазонов

Глобальная поддержка мульти-SIM

Запись видео в режиме 4K HDR

Возможность создания фото с разрешением до 192 мпикс

Поддержка частоты обновления дисплея до 120 Гц

Движок ИИ обновился до 5-го поколения

Тензорный акселератор Hexagon

Увеличение производительности ИИ более, чем на 70% (в сравнении с Snapdragon 675)

Новая, улучшенная архитектура CPU (Kryo 560 2+6 конфигурация | ARM Cortex-A77; GPU Adreno 619L)

До +20% повышения производительности CPU

До +60% ускорения графического рендеринга

Выделены нововведения, которые осуществлены впервые.

В Qualcomm отмечают, что OEM продолжают активно выбирать платформы Snapdragon и уверены в высокой востребованности платформы 690 5G. Мобильные устройства на базе новой платформы начнут поступать в продажу еще до конца 2020 года. В частности, это будут смартфоны таких брендов, как:

HMD Global

LG Electronics

Motorola

SHARP

TCL

Wingtech

и другие

В ходе сессии вопросов и ответов, удалось узнать, что

Snapdragon 690 - это SoC, выполненная по технологии 8нм . Не по 5нм, как топовые микропроцессоры, но тоже вполне неплохо, достаточно современно. В Китае, например, нет фабрик, способных выпустить микропроцессор по данной технологии, выпуск Snapdragon 690 налажен на фабрике Samsung. В любом случае такая SoC заметно лучше, чем SoC по технологии 12нм, например, в плане энергопотребления и вычислительной мощности.





. Не по 5нм, как топовые микропроцессоры, но тоже вполне неплохо, достаточно современно. В Китае, например, нет фабрик, способных выпустить микропроцессор по данной технологии, выпуск Snapdragon 690 налажен на фабрике Samsung. В любом случае такая SoC заметно лучше, чем SoC по технологии 12нм, например, в плане энергопотребления и вычислительной мощности. Snapdragon 690 позволит выпускать терминалы с поддержкой 5G стоимостью от $350 , что существенно понижает ценовой барьер, который до сих пор сдерживал многих потребителей от замены своего текущего устройства на новое - с 5G. Конечная цена терминала, конечно определяется не только платформой, но также другими компонентами - числом и качеством камер, емкостью батареи, размером и качеством дисплея, бизнес-моделью OEM-производителя и т.п.





, что существенно понижает ценовой барьер, который до сих пор сдерживал многих потребителей от замены своего текущего устройства на новое - с 5G. Конечная цена терминала, конечно определяется не только платформой, но также другими компонентами - числом и качеством камер, емкостью батареи, размером и качеством дисплея, бизнес-моделью OEM-производителя и т.п. 4K HDR в формате HDR10 записывается с рейтом @30fps.





В Snapdragon 690 распознавание команд активации режима голосового ввода / голосового помощника сделано в режиме низкого потребления мощности, но при этом скорость отклика устройства выросла, что сделает более приятным соответствующий пользовательский опыт. Это про “ОК, Google”, например.





Подробнее о CPU/GPU. CPU Kryo 560 в конфигурации 2+6 то есть 2 ядра ARM Cortex-A77 2ГГц и 6 ядер ARM Cortex-A55 1.7ГГц, GPU - Adreno 619L. Заявлено +20% производительности CPU относительно CPU Snapdragon 675.





Snapdragon 675 пока что продолжает пользоваться спросом, и Qualcomm продолжает отгрузки этой SoC. \\

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теги: чипсеты Qualcomm Snapdragon мобильные платформы