Конспекты: Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

MForum.ru
17.06.2020,
Сегодня Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690. Вашему вниманию мой конспект видеовстречи с Deepu John, Senior Director, Product Manager Qualcomm Technologies, Inc.
В Qualcomm считают себя “глобальным лидером в области 5G” по технологии, решениям и патентам. Сейчас компания видит своей задачей обеспечение доступности 5G для каждого человека на планете.
Более, чем за 35 лет инноваций, компания инвестировала в R&D около $60 млрд, что позволило ей постоянно являться лидером в области инноваций. На слайде показаны основные вехи. Можно видеть, как каждые 10 лет менялись поколения мобильной сотовой связи и Qualcomm при этом сохраняет лидерские позиции на мировом рынке. В 1990-х компания вывела на рынок стандарт IS-95, который обеспечивал куда лучшее качества передачи голоса, нежели чем GSM и куда большую спектральную эффективность. Но тогда в Европе сделали выбор в пользу GSM и IS-95 развивался в основном в Северной Америке. Компания сделала свои выводы и ее разработки дальнейших поколений делались в тесном взаимодействии с 3GPP, обеспечивая поддержку стандартов, разрабатываемых этой группой.
Данные на картинке корректны, но числа уже можно сделать побольше. В мире больше, чем 81 оператор, запустил одну или более 5G сетей. В том числе не менее 73 операторов в 38 странах запустили услуги мобильного доступа в сетях 5G. Число коммерчески доступных устройств 5G в конце мая превысило 110 и продолжает расти, 84 поставщика объявили о доступных или готовящихся к выпуску устройствах 5G.
Так выглядит неполный список запущенных сетей 5G в мире (список сетей с датами запусков можно найти здесь http://www.mforum.ru/news/article/121181.htm ). Подпись под картинкой предлагает сравнить итоги 1 года с момента запуска первой сети 4G и 5G. В случае с 4G было запущено лишь 4 сети в мире, в случае с 5G - более 60. В случае с 4G было запущено 3 терминала с поддержкой 4G, в случае с 5G - более 40. Делается вывод о более высоких темпах адаптации рынка к 5G, большей востребованности данной технологии.
5G - это не просто “новая технология”, это потенциал ощущений от своего смартфона на уровне флагманского устройства для каждого пользователя. Это интерактивные игры, быстрый ИИ-помощник в смартфоне и т.п.
В Qualcomm обеспечивают возможность создания современных высокотехнологичных мобильных устройств за счет выпуска платформ на основе процессоров приложений Snapdragon. Компания выпускает чипы Snapdragon 2-й, 4-й, 6-й, 7-й и 8-й серий, сегодня их можно встретить в самых разных гаджетах. Портфолио компании перекрывает практически все сегменты потребительских устройств. В разных регионах мира у потребителей различные потребности. Где-то очень востребованы смартфоны премиального класса с поддержкой 5G, где-то пик интереса приходится на устройства средней ценовой категории, также с поддержкой 5G, кроме того есть регионы, где пока нет сетей 5G и потому клиенты предпочитают терминалы, в которых стоят мощные чипы, обеспечивающие поддержку всех современных функциональностей, но без поддержки 5G. Qualcomm строит линейки своих продуктов с тем, чтобы обеспечивать интересы как можно большего числа клиентов из разных рыночных сегментов.
В Qualcomm стараются сделать высокотехнологичные чипы, позволяющие создавать лучшие на рынке устройства. Не удивительно, что в итоге, если взять топ-10 из ренкинга современных флагманских смартфонов под ОС Android по производительности (ренкинг Antutu), а также топ-10 из ренкинга флагманских смартфонов под ОС Androis по качеству ИИ (ренкинг Ludashi) все эти устройства собраны на платформе Qualcomm Snapdragon!
Благодаря этому, ведущие OEM продолжают делать выбор в пользу чипов Snapdragon, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке чипов для смартфонов и других мобильных устройств.
В декабре 2019 году Qualcomm представил очередную мобильную платформу для премиальных мобильных устройств с поддержкой 5G - Snapdragon 865 5G. Кроме поддержки 5G, устройства на этой платформе могут похвастаться такими новыми функциональностями, как: запись видео в режиме 8К (Samsung Galaxy S20); частота обновления дисплея 144 Гц (Nubia Red Magic 3); возможность играть в Fortnite с FPS 90 (One Plus 8 Series); возможность апдейтов драйверов GPU (Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro); возможность записи видео в режиме HDR10+ (Samsung S20 Ultra). Эти функциональности стали возможны только благодаря Snapdragon.
В Qualcomm разрабатывают платформы Snapdragon с тем, чтобы обеспечить лучший потребительский опыт для любого покупателя устройства на платформе компании. Поэтому если ранее считалось, что интересные передовые свойства должны присутствовать только у устройств на базе старшей 8-й линейки Snapdragon, то затем многие топовые функциональности стали обеспечивать и в 7-й линейке.
Прежде всего, это поддержка 5G.
То же касается технологии Qualcomm Sensing Hub.
То же касается технологии FastConnect System 6200 (2x2 Wi-Fi + ключевые функциональности Wi-Fi 6)
возможности записи в разрешении 4K HDR...
поддержки функциональностей Select Snapdragon Elite Gaming...
поддержки замедленной съемки...
возможности быстрой зарядки - это только несколько примеров того, что из функциональностей 8-й серии стало доступно в устройствах на платформах 7-й серии.
Сегодня Qualcomm представляет первый из чипов 6-й платформы, Snapdragon 690, который получил функциональность поддержки 5G. Поскольку речь идет о платформе для устройств среднего ценового класса, речь идет о том, чтобы сделать технологию 5G массовой, открыв возможности пользования ею для сотен миллионов, миллиардов людей.
Давайте посмотрим на основные особенности платформы Snapdragon 690.
Возможности работы в сети 5G на этой платформе обеспечивает встроенные 5G модем X51 и RF система. Этот модем обеспечивает глобальную поддержку частот (стандартных диапазонов), работу терминала в сетях как 5G NSA, так и в сетях 5G SA, работу в режиме DSS 5G/LTE, и мульти-SIM. В Qualcomm уже провели тестирование работы платформы в сетях основных операторов в мире на разных континентах, что позволит OEM максимально быстро вывести устройства на базе этой платформы на рынок.
Новая платформа это не только 5G, это еще и ряд других новых возможностей, которые, например, позволяют создавать такие снимки, как этот, для чего используются возможности камеры и встроенного ИИ для обработки цифровых изображений. Это автоэкспозиция, автоматическая установка баланса, автофокус.
Гигантский запас по поддержке разрешения - до 192 Мпикс (!) позволяет увеличивать любую часть картинки, сохраняя высокое качество.
Также впервые для 6-й линейки в ней появляется платформа, способная обеспечить поддержку видеозаписи в режиме 4K HDR. Реализованы новые улучшения в энкодерах, которые смогут оценить любители красивой картинки. Видео оптимизировано для последующего использования на Youtube или в WhatsApp.
Также Qualcomm реализовал в Snapdragon 690 новый движок ИИ 5-го поколения. По заявлению компании он обеспечивает на 70% большую эффективность. Это обещает множество преимуществ пользователям смартфонов на базе нового чипсета, в частности, такую функциональность, как плавное переключение между камерами. То есть можно в режиме видеосъемки фокусировать изображение на том или ином объекте “приблежая” его. Платформа будет отвечать за переключение между встроенными камерами, причем для конечного зрителя эти переключения останутся незаметными. И это только один из множества примеров того, как ИИ помогает улучшить пользовательский опыт.
Другое нововведение - тензорный акселератор Qualcomm Hexagon, который позволяет существенно увеличить FPS с одновременным “на лету” применением фильтров и эффектов, например, в Snapchat.
Улучшена функциональность детектирования лица на изображении - также за счет Deep Learning ИИ.
Если сравнивать новинку snapdragon 690 5G с платформами предыдущего поколения, можно будет выделить целый набор отличий, показанных на картинке цветом.
Выделены нововведения, которые осуществлены впервые.
В Qualcomm отмечают, что OEM продолжают активно выбирать платформы Snapdragon и уверены в высокой востребованности платформы 690 5G. Мобильные устройства на базе новой платформы начнут поступать в продажу еще до конца 2020 года. В частности, это будут смартфоны таких брендов, как:
и другие
В ходе сессии вопросов и ответов, удалось узнать, что
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теги: чипсеты Qualcomm Snapdragon мобильные платформы
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