Конспекты: Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

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Конспекты: Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

17.06.2020, MForum.ru

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Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Сегодня Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690. Вашему вниманию мой конспект видеовстречи с Deepu John, Senior Director, Product Manager Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

В Qualcomm считают себя “глобальным лидером в области 5G” по технологии, решениям и патентам. Сейчас компания видит своей задачей обеспечение доступности 5G для каждого человека на планете.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Более, чем за 35 лет инноваций, компания инвестировала в R&D около $60 млрд, что позволило ей постоянно являться лидером в области инноваций. На слайде показаны основные вехи. Можно видеть, как каждые 10 лет менялись поколения мобильной сотовой связи и Qualcomm при этом сохраняет лидерские позиции на мировом рынке. В 1990-х компания вывела на рынок стандарт IS-95, который обеспечивал куда лучшее качества передачи голоса, нежели чем GSM и куда большую спектральную эффективность. Но тогда в Европе сделали выбор в пользу GSM и IS-95 развивался в основном в Северной Америке. Компания сделала свои выводы и ее разработки дальнейших поколений делались в тесном взаимодействии с 3GPP, обеспечивая поддержку стандартов, разрабатываемых этой группой.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Данные на картинке корректны, но числа уже можно сделать побольше. В мире больше, чем 81 оператор, запустил одну или более 5G сетей. В том числе не менее 73 операторов в 38 странах запустили услуги мобильного доступа в сетях 5G. Число коммерчески доступных устройств 5G в конце мая превысило 110 и продолжает расти, 84 поставщика объявили о доступных или готовящихся к выпуску устройствах 5G.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Так выглядит неполный список запущенных сетей 5G в мире (список сетей с датами запусков можно найти здесь http://www.mforum.ru/news/article/121181.htm ). Подпись под картинкой предлагает сравнить итоги 1 года с момента запуска первой сети 4G и 5G. В случае с 4G было запущено лишь 4 сети в мире, в случае с 5G - более 60. В случае с 4G было запущено 3 терминала с поддержкой 4G, в случае с 5G - более 40. Делается вывод о более высоких темпах адаптации рынка к 5G, большей востребованности данной технологии.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

5G - это не просто “новая технология”, это потенциал ощущений от своего смартфона на уровне флагманского устройства для каждого пользователя. Это интерактивные игры, быстрый ИИ-помощник в смартфоне и т.п.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

В Qualcomm обеспечивают возможность создания современных высокотехнологичных мобильных устройств за счет выпуска платформ на основе процессоров приложений Snapdragon. Компания выпускает чипы Snapdragon 2-й, 4-й, 6-й, 7-й и 8-й серий, сегодня их можно встретить в самых разных гаджетах. Портфолио компании перекрывает практически все сегменты потребительских устройств. В разных регионах мира у потребителей различные потребности. Где-то очень востребованы смартфоны премиального класса с поддержкой 5G, где-то пик интереса приходится на устройства средней ценовой категории, также с поддержкой 5G, кроме того есть регионы, где пока нет сетей 5G и потому клиенты предпочитают терминалы, в которых стоят мощные чипы, обеспечивающие поддержку всех современных функциональностей, но без поддержки 5G. Qualcomm строит линейки своих продуктов с тем, чтобы обеспечивать интересы как можно большего числа клиентов из разных рыночных сегментов.

В Qualcomm стараются сделать высокотехнологичные чипы, позволяющие создавать лучшие на рынке устройства. Не удивительно, что в итоге, если взять топ-10 из ренкинга современных флагманских смартфонов под ОС Android по производительности (ренкинг Antutu), а также топ-10 из ренкинга флагманских смартфонов под ОС Androis по качеству ИИ (ренкинг Ludashi) все эти устройства собраны на платформе Qualcomm Snapdragon!

Благодаря этому, ведущие OEM продолжают делать выбор в пользу чипов Snapdragon, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке чипов для смартфонов и других мобильных устройств.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

В декабре 2019 году Qualcomm представил очередную мобильную платформу для премиальных мобильных устройств с поддержкой 5G - Snapdragon 865 5G. Кроме поддержки 5G, устройства на этой платформе могут похвастаться такими новыми функциональностями, как: запись видео в режиме 8К (Samsung Galaxy S20); частота обновления дисплея 144 Гц (Nubia Red Magic 3); возможность играть в Fortnite с FPS 90 (One Plus 8 Series); возможность апдейтов драйверов GPU (Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro); возможность записи видео в режиме HDR10+ (Samsung S20 Ultra). Эти функциональности стали возможны только благодаря Snapdragon.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

В Qualcomm разрабатывают платформы Snapdragon с тем, чтобы обеспечить лучший потребительский опыт для любого покупателя устройства на платформе компании. Поэтому если ранее считалось, что интересные передовые свойства должны присутствовать только у устройств на базе старшей 8-й линейки Snapdragon, то затем многие топовые функциональности стали обеспечивать и в 7-й линейке.

Прежде всего, это поддержка 5G.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

То же касается технологии Qualcomm Sensing Hub.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

То же касается технологии FastConnect System 6200 (2x2 Wi-Fi + ключевые функциональности Wi-Fi 6)

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

возможности записи в разрешении 4K HDR...

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

поддержки функциональностей Select Snapdragon Elite Gaming...

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

поддержки замедленной съемки...

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

возможности быстрой зарядки - это только несколько примеров того, что из функциональностей 8-й серии стало доступно в устройствах на платформах 7-й серии.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Сегодня Qualcomm представляет первый из чипов 6-й платформы, Snapdragon 690, который получил функциональность поддержки 5G. Поскольку речь идет о платформе для устройств среднего ценового класса, речь идет о том, чтобы сделать технологию 5G массовой, открыв возможности пользования ею для сотен миллионов, миллиардов людей.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Давайте посмотрим на основные особенности платформы Snapdragon 690.

Возможности работы в сети 5G на этой платформе обеспечивает встроенные 5G модем X51 и RF система. Этот модем обеспечивает глобальную поддержку частот (стандартных диапазонов), работу терминала в сетях как 5G NSA, так и в сетях 5G SA, работу в режиме DSS 5G/LTE, и мульти-SIM. В Qualcomm уже провели тестирование работы платформы в сетях основных операторов в мире на разных континентах, что позволит OEM максимально быстро вывести устройства на базе этой платформы на рынок.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Новая платформа это не только 5G, это еще и ряд других новых возможностей, которые, например, позволяют создавать такие снимки, как этот, для чего используются возможности камеры и встроенного ИИ для обработки цифровых изображений. Это автоэкспозиция, автоматическая установка баланса, автофокус.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Гигантский запас по поддержке разрешения - до 192 Мпикс (!) позволяет увеличивать любую часть картинки, сохраняя высокое качество.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Также впервые для 6-й линейки в ней появляется платформа, способная обеспечить поддержку видеозаписи в режиме 4K HDR. Реализованы новые улучшения в энкодерах, которые смогут оценить любители красивой картинки. Видео оптимизировано для последующего использования на Youtube или в WhatsApp.

Также Qualcomm реализовал в Snapdragon 690 новый движок ИИ 5-го поколения. По заявлению компании он обеспечивает на 70% большую эффективность. Это обещает множество преимуществ пользователям смартфонов на базе нового чипсета, в частности, такую функциональность, как плавное переключение между камерами. То есть можно в режиме видеосъемки фокусировать изображение на том или ином объекте “приблежая” его. Платформа будет отвечать за переключение между встроенными камерами, причем для конечного зрителя эти переключения останутся незаметными. И это только один из множества примеров того, как ИИ помогает улучшить пользовательский опыт.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Другое нововведение - тензорный акселератор Qualcomm Hexagon, который позволяет существенно увеличить FPS с одновременным “на лету” применением фильтров и эффектов, например, в Snapchat.

Улучшена функциональность детектирования лица на изображении - также за счет Deep Learning ИИ.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

Если сравнивать новинку snapdragon 690 5G с платформами предыдущего поколения, можно будет выделить целый набор отличий, показанных на картинке цветом.

  • Это новый модем X51 5G и RF-система (поддержка пиковых скоростей до 2.4 Гбит/c, работа с полосой до 100 МГц)
  • Глобальная поддержка распространенных в мире частотных диапазонов
  • Глобальная поддержка мульти-SIM
  • Запись видео в режиме 4K HDR
  • Возможность создания фото с разрешением до 192 мпикс
  • Поддержка частоты обновления дисплея до 120 Гц
  • Движок ИИ обновился до 5-го поколения
  • Тензорный акселератор Hexagon
  • Увеличение производительности ИИ более, чем на 70% (в сравнении с Snapdragon 675)
  • Новая, улучшенная архитектура CPU (Kryo 560 2+6 конфигурация | ARM Cortex-A77; GPU Adreno 619L)
  • До +20% повышения производительности CPU
  • До +60% ускорения графического рендеринга

Выделены нововведения, которые осуществлены впервые.

Qualcomm представил новую платформу Snapdragon 690

В Qualcomm отмечают, что OEM продолжают активно выбирать платформы Snapdragon и уверены в высокой востребованности платформы 690 5G. Мобильные устройства на базе новой платформы начнут поступать в продажу еще до конца 2020 года. В частности, это будут смартфоны таких брендов, как:

  • HMD Global
  • LG Electronics
  • Motorola
  • SHARP
  • TCL
  • Wingtech

и другие

В ходе сессии вопросов и ответов, удалось узнать, что

  • Snapdragon 690 - это SoC, выполненная по технологии 8нм. Не по 5нм, как топовые микропроцессоры, но тоже вполне неплохо, достаточно современно. В Китае, например, нет фабрик, способных выпустить микропроцессор по данной технологии, выпуск Snapdragon 690 налажен на фабрике Samsung. В любом случае такая SoC заметно лучше, чем SoC по технологии 12нм, например, в плане энергопотребления и вычислительной мощности.

  • Snapdragon 690 позволит выпускать терминалы с поддержкой 5G стоимостью от $350, что существенно понижает ценовой барьер, который до сих пор сдерживал многих потребителей от замены своего текущего устройства на новое - с 5G. Конечная цена терминала, конечно определяется не только платформой, но также другими компонентами - числом и качеством камер, емкостью батареи, размером и качеством дисплея, бизнес-моделью OEM-производителя и т.п.

  • 4K HDR в формате HDR10 записывается с рейтом @30fps.

  • В Snapdragon 690 распознавание команд активации режима голосового ввода / голосового помощника сделано в режиме низкого потребления мощности, но при этом скорость отклика устройства выросла, что сделает более приятным соответствующий пользовательский опыт. Это про “ОК, Google”, например.

  • Подробнее о CPU/GPU. CPU Kryo 560 в конфигурации 2+6 то есть 2 ядра ARM Cortex-A77 2ГГц и 6 ядер ARM Cortex-A55 1.7ГГц, GPU - Adreno 619L. Заявлено +20% производительности CPU относительно CPU Snapdragon 675.

  • Snapdragon 675 пока что продолжает пользоваться спросом, и Qualcomm продолжает отгрузки этой SoC. \\

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теги: чипсеты Qualcomm Snapdragon мобильные платформы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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