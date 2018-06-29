Пресс-релизы: Qualcomm представила три новых мобильных платформы Snapdragon начального и среднего уровня

29.06.2018, MForum.ru

Новые платформы призваны повысить производительность и энергоэффективность смартфонов массового сегмента рынка.

Сан-Диего, США — 26 июня 2018 г. — Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), представила три новые мобильные платформы в линейках Qualcomm® Snapdragon™ 600 и 400 – Snapdragon 632, 439 и 429. С их появлением наиболее популярные на рынке линейки компании дополняются решениями с повышенной производительностью, более продолжительным временем автономной работы, улучшенной обработкой графики и поддержкой ИИ. Qualcomm Technologies продолжает внедрять технологии премиум-класса в платформы Snapdragon массового сегмента, чтобы дать потребителям доступ к совершенно новым возможностям.

«Новые платформы Snapdragon 632, 439 и 429, которые дополняют наиболее популярный сегмент однокристальных систем Qualcomm Technologies, обеспечивают повышенную производительность и энергоэффективность, улучшенную обработку графики, поддержку ИИ и современных стандартов мобильной связи, — отметил Кедар Кондап (Kedar Kondap), вице-президент по управлению продуктами в Qualcomm Technologies, Inc. — Мы рады предложить эти новые платформы и новые возможности производителям оборудования и пользователям».

На 31 марта 2018 года производители оборудования по всему миру представили более 1350 коммерческих устройств на базе 600-й и более 2300 устройств на базе 400-й линейки мобильных платформ Snapdragon. Новое поколение мобильных платформ привносит значительные улучшения в популярные линейки благодаря поддержке целого ряда полезных функций.

Snapdragon 632

Новая платформа Snapdragon 632 поддерживает большое количество популярных и востребованных функций, включая улучшенную производительность в играх, запись видео в 4К, поддержку ИИ и стандарта LTE. И всё это — по вполне доступным ценам. Snapdragon 632 создана с применением современной технологии FinFET и отличается повышенным на 40% уровнем производительности (относительно Snapdragon 625), которого удалось достигнуть за счёт комбинации процессора Qualcomm® Kryo™ 250 и графической подсистемы Qualcomm® Adreno™ 506. Любителей фото- и видеосъёмки порадует поддержка модуля камеры с разрешением 24 Мпикс и сдвоенных модулей 13+13 Мпикс. При этом разрешение экрана устройства может достигать FHD+. Помимо этого, в Snapdragon 632 используется скоростной модем X9 LTE с поддержкой технологий LTE Advanced, включая агрегацию частот.

Snapdragon 439 и 429

Новые платформы Snapdragon 439 и 429 были созданы, чтобы обеспечить пользователям устройств массового сегмента рынка доступ к наиболее популярным функциям современных мобильных устройств. Обе платформы используют ИИ для улучшения работы камеры и голосового управления и для повышения безопасности. Используя технологию FinFET, Qualcomm удалось повысить производительность и энергоэффективность Snapdragon 439 и 429 на 25%. В обеих платформах установлен модем X6 LTE, который обеспечивает быструю передачу файлов, высокое качество потокового видео и практически мгновенную загрузку интернет-страниц. В Snapdragon 439 используются 8-ядерный процессор и графическая подсистема Adreno 505, которая позволяет добиться 20-процентного прироста производительности при обработке графики (При сравнении Snapdragon 439 и Snapdragon 430, а также Snapdragon 429 и Snapdragon 425. Результаты могут отличаться в зависимости от конкретного производителя оборудования и других факторов.). В Snapdragon 429 установлена подсистема Adreno 504, с которой прирост производительности при обработке графики увеличивается на целых 50%3. Snapdragon 439 поддерживает использование камеры с разрешением 21 Мпикс или сдвоенные камеры 8+8 Мпикс и экран с разрешением до FHD+, а Snapdragon 429 – с разрешением камеру 16 Мпикс или 8+8 Мпикс и экраны с разрешением до HD+. Мобильные платформы Snapdragon 632, 439 и 429 программно совместимы как между собой, так и со Snapdragon 626, 625 и 450. При этом в платформах Snapdragon 439 и 429 также используется совместимая система контактов. Коммерческие устройства на базе Snapdragon 632, 439 и 429 начнут появляться на рынке во второй половине этого года. Мобильные платформы Snapdragon 632, 439 и 429 программно совместимы как между собой, так и со Snapdragon 626, 625 и 450. При этом в платформах Snapdragon 439 и 429 также используется совместимая система контактов. Коммерческие устройства на базе Snapdragon 632, 439 и 429 начнут появляться на рынке во второй половине этого года.

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