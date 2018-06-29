Пресс-релизы: Qualcomm представила три новых мобильных платформы Snapdragon начального и среднего уровня

MForum.ru

Пресс-релизы: Qualcomm представила три новых мобильных платформы Snapdragon начального и среднего уровня

29.06.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Новые платформы призваны повысить производительность и энергоэффективность смартфонов массового сегмента рынка.

Сан-Диего, США — 26 июня 2018 г. — Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), представила три новые мобильные платформы в линейках Qualcomm® Snapdragon™ 600 и 400 – Snapdragon 632, 439 и 429. С их появлением наиболее популярные на рынке линейки компании дополняются решениями с повышенной производительностью, более продолжительным временем автономной работы, улучшенной обработкой графики и поддержкой ИИ. Qualcomm Technologies продолжает внедрять технологии премиум-класса в платформы Snapdragon массового сегмента, чтобы дать потребителям доступ к совершенно новым возможностям. 

«Новые платформы Snapdragon 632, 439 и 429, которые дополняют наиболее популярный сегмент однокристальных систем Qualcomm Technologies, обеспечивают повышенную производительность и энергоэффективность, улучшенную обработку графики, поддержку ИИ и современных стандартов мобильной связи, — отметил Кедар Кондап (Kedar Kondap), вице-президент по управлению продуктами в Qualcomm Technologies, Inc. — Мы рады предложить эти новые платформы и новые возможности производителям оборудования и пользователям».

На 31 марта 2018 года производители оборудования по всему миру представили более 1350 коммерческих устройств на базе 600-й и более 2300 устройств на базе 400-й линейки мобильных платформ Snapdragon. Новое поколение мобильных платформ привносит значительные улучшения в популярные линейки благодаря поддержке целого ряда полезных функций. 

 

Snapdragon 632

Новая платформа Snapdragon 632 поддерживает большое количество популярных и востребованных функций, включая улучшенную производительность в играх, запись видео в 4К, поддержку ИИ и стандарта LTE. И всё это — по вполне доступным ценам. Snapdragon 632 создана с применением современной технологии FinFET и отличается повышенным на 40% уровнем производительности (относительно Snapdragon 625), которого удалось достигнуть за счёт комбинации процессора Qualcomm® Kryo™ 250 и графической подсистемы Qualcomm® Adreno™ 506. Любителей фото- и видеосъёмки порадует поддержка модуля камеры с разрешением 24 Мпикс и сдвоенных модулей 13+13 Мпикс. При этом разрешение экрана устройства может достигать FHD+. Помимо этого, в Snapdragon 632 используется скоростной модем X9 LTE с поддержкой технологий LTE Advanced, включая агрегацию частот.

 

Snapdragon 439 и 429

Новые платформы Snapdragon 439 и 429 были созданы, чтобы обеспечить пользователям устройств массового сегмента рынка доступ к наиболее популярным функциям современных мобильных устройств. Обе платформы используют ИИ для улучшения работы камеры и голосового управления и для повышения безопасности. Используя технологию FinFET, Qualcomm удалось повысить производительность и энергоэффективность Snapdragon 439 и 429 на 25%. В обеих платформах установлен модем X6 LTE, который обеспечивает быструю передачу файлов, высокое качество потокового видео и практически мгновенную загрузку интернет-страниц. В Snapdragon 439 используются 8-ядерный процессор и графическая подсистема Adreno 505, которая позволяет добиться 20-процентного прироста производительности при обработке графики (При сравнении Snapdragon 439 и Snapdragon 430, а также Snapdragon 429 и Snapdragon 425. Результаты могут отличаться в зависимости от конкретного производителя оборудования и других факторов.). В Snapdragon 429 установлена подсистема Adreno 504, с которой прирост производительности при обработке графики увеличивается на целых 50%3. Snapdragon 439 поддерживает использование камеры с разрешением 21 Мпикс или сдвоенные камеры 8+8 Мпикс и экран с разрешением до FHD+, а Snapdragon 429 – с разрешением камеру 16 Мпикс или 8+8 Мпикс и экраны с разрешением до HD+. 

Мобильные платформы Snapdragon 632, 439 и 429 программно совместимы как между собой, так и со Snapdragon 626, 625 и 450. При этом в платформах Snapdragon 439 и 429 также используется совместимая система контактов. Коммерческие устройства на базе Snapdragon 632, 439 и 429 начнут появляться на рынке во второй половине этого года.  
+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Трафик болельщиков из Аргентины и Перу вырос в сети Tele2 в 100 раз / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Компания «Мобайл Парк» размещает информационные системы в облаке M1Cloud / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае / MForum.ru

29.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Huawei первой завершила третью фазу испытаний неавтономной архитектуры 5G в Китае / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 16:51 Dakonik Тема: Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне (12.01.2018)
Вот так вот, релиз OnePlus 6 состоялся даже раньше... в мае, жаль только что в Лондоне, а не у нас в Москве. Так что ждем здесь официального релиза - уже отложил сумму на покупку, вроде как в 45 к. ...
Вчера 07:08 Raisa Bondarets Тема: Как вернуть видео с компьютера на iPhone?
Спасибо, попробую.
27.06.2018 18:20 ABloud Тема: Ангстрем (АО "Ангстрем") (10.03.2018)
Наши общие истоки и победы / vpk-news.ru
27.06.2018 16:05 Nikkikola Тема: Посоветуйте хороший камерофон (телефон-фотоаппарат, телефон с хорошей фотокамерой) (Страницы: 1 2)
Ну не соглашусь. 3Т - с точки зрения цена/качество сбалансированнее будет - стоит недорого, железо мощное и камера хорошая.
27.06.2018 15:19 Nikkikola Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Вы как-то аргументируйте своё несогласие) Если сравнивать oneplus 6 и айфон х, то у последнего немного лучше изображение, по остальным параметрам он проигрывает, при этом стоит вдвое дороже.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

29.06. [Новинки] Анонсы: Bluboo S3 – АКБ 8500 мАч и виртуальные SIM-карты / MForum.ru

28.06. [Новинки] Слухи: Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показались на рендерах / MForum.ru

28.06. [Новинки] Анонсы: Poptel P9000 Max – смартфон с АКБ 9000 мАч / MForum.ru

27.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S10 получит тройную тыловую камеру и три модификации / MForum.ru

27.06. [Новинки] Анонсы: Meizu M6T появился в России / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 6 Pro представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Pad 4 представлен официально / MForum.ru

25.06. [Новинки]  Анонсы: Nokia 8110 4G появился в России / MForum.ru

22.06. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi снизила цены на смартфоны / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X – безрамочный флагман / MForum.ru

20.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A73s с Helio P60 / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Xiaomi Mi Max 3 с аккумулятором 5400 мАч / MForum.ru

19.06. [Новинки]  Анонсы: В России начались продажи Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite / MForum.ru

18.06. [Новинки]  Анонсы: Представлен LG X5 (2018) с аккумулятором 4500 мАч и LG Pay / MForum.ru

18.06. [Новинки] Слухи: LG Q8+ появится в двух вариантах / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Meizu 16 со Snapdragon 845 запустят в августе / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy J4 и J6 появились в России / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Vivo NEX Ultimate (NEX S) – безрамочный флагман / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Анонсы: Vivo NEX – новинка на Snapdragon 710 / MForum.ru

13.06. [Новинки]  Это интересно: Смартфон Gigaset GS185 будут собирать в Германии / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: