5G: Qualcomm анонсировал мобильную платформу Snapdragon 750G 5G

22.09.2020, MForum.ru

Qualcomm анонсировал мобильную платформу Snapdragon 750G 5G с интегрированным модемом X52 - RF-системой, которые поддерживает работу в сетях 5G в диапазонах миллиметровых волн и до 6 ГГц.

За графику отвечает Adreno 619 GPU, который обеспечивает на 10% лучшую производительность обработки графика, чем предыдущая модель. CPU Kryo 570 обеспечивает на 20% более высокую производительность по сравнению с предыдущей моделью.

Работой платформы управляет искусственный интеллект пятого поколения, который по заявлению компании примерно на 20% быстрее предыдущей версии.

Мобильная платформа поддерживает режим DSS. В диапазоне миллиметровых волн обеспечивается поддержка 2х2 MIMO, в диапазонах до 6 ГГц - полосу до 100 МГц и 4x4 MIMO. Пиковые скорости скачивания данных - до 3.7 Гбит/c (5G), 1.2 Гбит/c (LTE). Поддержка Global 5G multi-SIM. Пиковые скорости в UL: до 1.6 Гбит/c (5G) и до 210 Мбит/c (LTE). Поддержка 5G NR.

Wi-Fi: Wi-Fi 2.4, 5 ГГц; Wi-Fi 6 - функциональности (WPA3 и другие), MIMO 2x2 (2-поточные)

NFC, BT, GNSS (Beidou, Galileo, GLONASS, Dual frequency GNSS, NavIC, GPS, GNSS, QZSS, SBAS).

USB 3.1; USB-C

Поддержка дисплея: FHD+ @120Гц; внешний дисплей до QHD@60Гц; HDR: HDR10+

Поддержка до 12 ГБ ОЗУ

Зарядка до QuickCharge 4+

Первые устройства Qualcomm на базе новой мобильной платформы 750G появятся в конце 2020 года.

По заявлению Xiaomi, эта компания уже работает над первым коммерчески доступным смартфонов, который будет построен на новой мобильной платформе.

Источник: seekingalpha.com

Симпатичная платформа, которая не только мощнее Snapdragon 730G, но вполне может оказаться близкой по параметрам к суперпопулярной 765G или даже превзойти ее. А если так, то можно ожидать появление большого числа моделей смартфонов различных производителей на базе этой платформы.

Также по теме: популярные мобильные платформы

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: телеком мобильные платформы Qualcomm Snapdragon