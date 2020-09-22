5G: Qualcomm анонсировал мобильную платформу Snapdragon 750G 5G

MForum.ru
22.09.2020,
Qualcomm анонсировал мобильную платформу Snapdragon 750G 5G с интегрированным модемом X52 - RF-системой, которые поддерживает работу в сетях 5G в диапазонах миллиметровых волн и до 6 ГГц.
За графику отвечает Adreno 619 GPU, который обеспечивает на 10% лучшую производительность обработки графика, чем предыдущая модель. CPU Kryo 570 обеспечивает на 20% более высокую производительность по сравнению с предыдущей моделью.
Работой платформы управляет искусственный интеллект пятого поколения, который по заявлению компании примерно на 20% быстрее предыдущей версии.
Мобильная платформа поддерживает режим DSS. В диапазоне миллиметровых волн обеспечивается поддержка 2х2 MIMO, в диапазонах до 6 ГГц - полосу до 100 МГц и 4x4 MIMO. Пиковые скорости скачивания данных - до 3.7 Гбит/c (5G), 1.2 Гбит/c (LTE). Поддержка Global 5G multi-SIM. Пиковые скорости в UL: до 1.6 Гбит/c (5G) и до 210 Мбит/c (LTE). Поддержка 5G NR.
Первые устройства Qualcomm на базе новой мобильной платформы 750G появятся в конце 2020 года.
По заявлению Xiaomi, эта компания уже работает над первым коммерчески доступным смартфонов, который будет построен на новой мобильной платформе.
Источник: seekingalpha.com
Симпатичная платформа, которая не только мощнее Snapdragon 730G, но вполне может оказаться близкой по параметрам к суперпопулярной 765G или даже превзойти ее. А если так, то можно ожидать появление большого числа моделей смартфонов различных производителей на базе этой платформы.
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теги: телеком мобильные платформы Qualcomm Snapdragon
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