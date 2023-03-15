Мобильные платформы: Qualcomm представил платформу Snapdargon 7+ Gen 2

MForum.ru
15.03.2023,
Это новая платформа среднего уровня, а значит, на ней мы увидим немало смартфонов. Начиная уже с марта-апреля этого года.
Основные качества - еще более высокая производительность и еще большая энергоэффективность.
Процессоры 4нм Kryo Core 2.91 ГГц 1x Cortex X2 + 3x Cortex A710 2.49ГГц + 4x Cortex A510 1.8ГГЦ, Qualcomm обещает прирост производительности на 50% относительно SD7 Gen 1.
Новый GPU Adreno обещает 2х кратный рост производительности.
Поддерживаемая память - до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 3200 МГц.
Выиграть в энергоэффективности почти не удалось, не более -13% в зависимости от сценария. Видимо решили основные ресурсы бросить в производительность.
Среди других возможностей выделим автоматический выбор скорости шейдинга при рендеренге игровых сцен в режиме высокой разрешающей способности. В режиме меньшей разрешающей способности платформа будет экономить расход батареи.
Обещано улучшение возможностей съемки в условиях слабого освещения. Это, в частности, будет достигаться за счет объединения в одно изображение до 30 снимков (за это отвечает 18-битный ISP-модуль Spectra Triple). Платформа готова поддержать сенсоры до 200 мпикс, или 3 модуля 32 мпикс одновременно, а также видеозапись в режиме HDR 4K и режим записи одновременно с двух камер.
Встроенный ИИ обладает в 2 раза более высокой производительностью на фоне на 40% сниженного энергопотребления. AI Super Resolution в частности, обещает улучшение и изображений в играх, и качества фото. (Здесь, конечно, может возникать вечный холивар на тему, нужно ли "дорисовывать" фотографии).
Подключенность платформы обеспечивает Snapdragon X62 5G Modem-RF система с поддержкой скоростей загрузки до 4,4 Гбит/с. Поддержка миллиметрового диапазона 5G, 2х2 MIMO 5G mmWave; 4x4 MIMO для sub6. Для любителей вторых сим-карт, смартфоны на базе новой платформы смогут предложить режим DSDA, то есть поддерживать две симки в активном режиме, одновременно. Есть поддержка Wi-Fi 6 до 3.6 Гбит/c, за это отвечает модем Qualcomm FastConnect 6900.
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теги: мобильные платформы Qualcomm Snapdragon
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