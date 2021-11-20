Мобильные платформы: MediaTek Dimensity 9000 готова на равных состязаться со Snapdragon 898

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Мобильные платформы: MediaTek Dimensity 9000 готова на равных состязаться со Snapdragon 898

20.11.2021, MForum.ru

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MediaTek Dimensity 9000 - топовая платформа для флагманских мобильных гаджетов по процессу 4нм TSMC. Устройства на базе новой платформы появятся в 1q2022.

 

 

CPU платформы - трехкластерное:

  • 1 ядро ARM Cortex X2 3.05 ГГц;
  • 3 ядра ARM Cortex-A710 2,85 ГГц;
  • 4 ядра Cortex-A510 1.8 ГГц.

GPU - 10 ядерный ARM Mali-G710 MC10.

Ускоритель - 6-ядерный модуль APU.

Новый сигнальный процессор обеспечивает поддержку камер с разрешением до 320 Мп и возможностью записи до 3 потоков видео 4K HDR одновременно или одновременной съемки 3 фото разрешением 32 мпикс.

Память LPDDR5X 7500 Мбит/c.

Поддержка экрана Full HD @180 Гц или WQHD+ @144 Гц.

Встроенная поддержка 5G Release 16, Wi-Fi 6E, BT 5.3.

Платформе прочат возможность на равных конкурировать с ожидаемой через пару недель Snapdragon 898.

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теги: мобильные платформы Mediatek Dimensity

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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