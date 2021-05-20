Мобильные платформы: Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 778G

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Мобильные платформы: Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 778G

20.05.2021, MForum.ru

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Как и другие изделия 700-й линейки, новинка предназначена для смартфонов премиального класса с поддержкой 5G. О планах использования 778G уже заявили Honor (на этой платформе появится линейка HONOR 50), iQOO, Motorola, OPPO, Realme и Xiaomi.

 

 

Что появилось в новинке, что может привлекать к ней внимание?

Камера. Снимает фото и видео тремя объективами. Может автоматически объединять отснятое в видеоролик. Поддержка 4K HDR 10+ и многокадрового режима Staggered HDR.

Связь. Платформа включает модем X53 5G, то есть аппараты на ее базе могут работать как в сетях средних и нижних частот, так и в сетях 5G mmWave. F FastConnect 6700 обеспечивает поддержку Wi-Fi 6/6E до 2.9 Гбит/c с модуляцией 4k QAM, каналы 160 МГц в диапазонах 5 и 6 ГГц. Есть поддержка Bluetooth 5.2.

Энергоэффективность. Чип выпускается с использованием техпроцесса 6нм, что обеспечивает неплохую энергоэффективность. Это, конечно, не 5нм, но близко. Благодаря снижению размера нод, удалось повысить производительность центрального процессора Qualcomm Kryo 670 на 40%, графический процессор Adreno 642L ускорился в отрисовке графики также на 40%, если сравнивать с предыдущим поколением.

Что можно ожидать от новинки?

В целом выигрыш заметят все пользователи новых флагманов перечисленных производителей.

Ожидается, что платформа порадует геймеров, в ней впервые для 700-й серии появился шейдинг с переменной скоростью (VRS), что позволяет экономить батарейку без потери качества картинки. Еще одна новинка - поддержка Game Quick Touch, она на 30% ускоряет тактильный отклик, то есть время реакции на касание.

Должно быть ощутимо удвоенное быстродействие встроенной системы искусственного интеллекта - Qualcomm AI Engine (до 12 TOPs). Это обещает и качественное шумоподавление и улучшение работы с камерой.

Первые новинки на базе платформы Snapdragon 778G ожидаются еще до конца 2q2021.

К сожалению, в России воспользоваться потенциалом новых смартфонов в полной мере не получится, поэтому для российских пользователей инвестиции в такие аппараты не будут эффективными. В нашей стране нет сетей 5G ни на средних частотах, ни в диапазоне миллиметровых волн. Да и с Wi-Fi 6E в диапазоне 6 ГГц в России пока что тупик.

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теги: телеком 5G пятое поколение мобильные платформы Qualcomm Snapdragon

© Алексей Бойко, MForum.ru

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