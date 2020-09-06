5G: Платформы Snapdragon 5G ведут в счете

06.09.2020, MForum.ru

Если говорить о мобильных платформах для гаджетов с поддержкой 5G, то после того, как на время рынок остался без платформ на базе процессоров Kirin, производители выбирают прежде всего между различными платформами Qualcomm Snapdragon.

Конечно, не стоит забывать про чипы Samsung, но основная их масса задействована в смартфонах этого производителя, и в моделях Vivo.

Платформы Mediatek, которые в момент выхода на рынок таких моделей как Dimensity 800 и Dimensity 1000+ выглядели вполне конкурентоспособными по отношению к линейке Snapdragon, на поверку оказались не столь уж востребованными. Да, на них анонсировано или выпущено несколько моделей смартфонов Huawei / Honor, да, ZTE Axon 11SE 5G, а также модели OPPO, Realme, Vivo, но общее число моделей на базе этих платформ пока что более чем втрое меньше, чем на базе таких хитов Snapdragon, как 765G и 865.

Таким образом, Qualcomm, по крайней мере в краткосрочном периоде, остается лидером рынка мобильных платформ с поддержкой 5G, и мы можем ожидать появления еще множества смартфонов и других мобильных устройств именно на этих платформах. Линейка устройств на базе чипов 400-й серии придаст этому процессу еще большую динамику.

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теги: 5G пятое поколение мобильные платформы Snapdragon