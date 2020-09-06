5G: Платформы Snapdragon 5G ведут в счете

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5G: Платформы Snapdragon 5G ведут в счете

06.09.2020, MForum.ru

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Если говорить о мобильных платформах для гаджетов с поддержкой 5G, то после того, как на время рынок остался без платформ на базе процессоров Kirin, производители выбирают прежде всего между различными платформами Qualcomm Snapdragon.

Платформы Snapdragon 5G ведут в счете

Конечно, не стоит забывать про чипы Samsung, но основная их масса задействована в смартфонах этого производителя, и в моделях Vivo.

Платформы Mediatek, которые в момент выхода на рынок таких моделей как Dimensity 800 и Dimensity 1000+ выглядели вполне конкурентоспособными по отношению к линейке Snapdragon, на поверку оказались не столь уж востребованными. Да, на них анонсировано или выпущено несколько моделей смартфонов Huawei / Honor, да, ZTE Axon 11SE 5G, а также модели OPPO, Realme, Vivo, но общее число моделей на базе этих платформ пока что более чем втрое меньше, чем на базе таких хитов Snapdragon, как 765G и 865.

Таким образом, Qualcomm, по крайней мере в краткосрочном периоде, остается лидером рынка мобильных платформ с поддержкой 5G, и мы можем ожидать появления еще множества смартфонов и других мобильных устройств именно на этих платформах. Линейка устройств на базе чипов 400-й серии придаст этому процессу еще большую динамику.

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теги: 5G пятое поколение мобильные платформы Snapdragon

© Алексей Бойко, MForum.ru

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