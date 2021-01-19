5G: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 870 5G

MForum.ru

5G: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 870 5G

19.01.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Qualcomm Technologies представила очередную новинку в 8-й серии - мобильную платформу Snapdragon 870 5G, которая последовала за флагманской платформой Snapdragon 865 Plus.

Это первый случай, когда компания выпускает платформу, которая продолжает продолжение платформы. Первой была 865, за ней последовала 865 Plus и вот теперь 870 5G. Можно предположить, что до какой-то степени преследуются маркетинговые цели - вендоры смогут говорить об использовании платформы 2021 года, а не о продолжении использования платформ 2020 года. Тем не менее, выигрыш в быстродействии CPU и GPU относительно 865-й есть, порядка 10%. Если сравнивать 870 5G с ранее анонсированной 888, платформой нового поколения, то конечно 888-я мощнее, порядка 25% и 35% выигрыша CPU и GPU, соответственно, по сравнению с 865-й. Таким образом, у производителей будет возможность выбора между флагманом 888 и улучшенной версией платформ 865 - 865 Plus, которая обойдется вендорам дешевле.

В составе Snapdragon 870 5G - доработанный CPU Qualcomm Kryo 585 с тактовой частотой 3.2 ГГц - самой высокой, если рассматривать всю линейку. Серийный выпуск процессора обеспечивает тайваньская фабрика TSMC на базе процесса 7нм FinFET (N7P). Центральный процессор построен по архитектуре 1 x Arm Cortex X1 @ 3.2ГГц, 3 x Arm Cortex A78 @ 2.4ГГц и 4 x Arm Cortex A55 @ 1.8ГГц. Тактовую частоту GPU Qualcomm® Adreno™ 650 GPU в Qualcomm решили не раскрывать.

Новая платформа обещает улучшенный геймплей благодаря Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, поддержку работы в различных сетях 5G в разных странах, как в популярных диапазонах ниже 6ГГц, так и в диапазоне миллиметровых волн, а также интуитивный AI.

Поддерживается Dynamic Spectrum Sharing (DSS). В диапазоне мм волн: полоса до 800 МГц (до 8 несущих) и 2x2 MIMO. В диапазонах до 6 ГГц ширина полосы - до 200 МГц, до 4x4 MIMO. Пиковые скорости 5G - до 7.5 Гбит/c.

Как обычно, платформа предназначена для использования различными производителями в смартфонах и других мобильных гаджетах. О планах выпуска терминалов на базе Snapdragon 870 уже заявили такие вендоры, как Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO и Xiaomi. Нет сомнений, что на базе этого чипа будут выпущены устройства еще ряда производителей. Первые смартфоны на базе Snapdragon 870 ожидаются в 1Q2021.

Qualcomm, похоже, постиг маркетинговый дзен и это правильно.

Более подробная информация по платформе представлена по ссылке: qualcomm.com

Читать в блоге

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком мобильные платформы 5G чипсеты Qualcomm Snapdragon

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

16.01. [Новости компаний] 5G: Доля Open RAN оборудования на российских сетях 5G может достичь 80% через 10 лет? / MForum.ru

16.01. [Новости компаний] 5G: Масштабного покрытия 5G в Японии придется ждать еще несколько лет / MForum.ru

16.01. [Новости компаний] 5G:Во Вьетнаме не разрешат продавать телефоны без поддержки 4G/5G с июня 2021 года / MForum.ru

16.01. [Новости компаний] 5G: Ericsson получил контракт APT на построение сети 5G на Тайване / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

17.01.2021 07:18 Nilufar Issaeeva8 Тема: Участники российского рынка производителей RFID (09.01.2018)
Добрый день участники форума, у кого я могу заказать RFID наклейки со средней частотой 330 350 КГц, форма антенны: спираль, размер 5 х 5 см , необходимо доставка в Ташкент Заранее благодарю
15.01.2021 14:10 Meta454365 Тема: Не работают Clock Face на Samsung S20 Ultra после обновлений
Здравствуйте, Перестали работать Clock Face на Samsung S20 Ultra после обновлений. Скриншот с проблемой прилагаю. Из Galaxy Store - все обновил. https://drive.google.com/... Может кто-то ...
15.01.2021 12:56 ai77 Тема: 5G: В Австралии убедились в дальнобойности 5G в миллиметровом диапазоне (14.01.2021)
Ключевые слова: "беспроводного фиксированного доступа". Какова ширина диаграммы направленности, и соответственно усиления? Для радиодоступа узким лучом (тем более в условиях сухого чистого воздуха и ...
14.01.2021 22:04 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально (14.01.2021)
Внешний вид рвотных позывов не вызывает, что уже неплохо. От зарядки и наушников в комплекте они зря отказались. Не стоило тогда троллить Эппл по этому поводу, а то как-то некрасиво получилось. Цена ...
14.01.2021 21:40 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung (14.01.2021)
Слишком нелепо в ультре выглядит блок камер. В младших версиях поприятнее будет.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei P50 Pro и P50 Pro+ / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Realme C20 / MForum.ru

18.01. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5 / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 21 Pro представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC Desire 21 Pro / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Moto One 5G Ace представлен официально / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A32 замечен на рендерах / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: iQOO 7 – игровой смартфон на базе Snapdragon 888 / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31s стал первым в мире смартфоном на базе Snapdragon 480 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Состоялся международный релиз Honor Band 6 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Band представлен официально / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M02s появился в Индии / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Realme V15 5G представлен официально / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Подтвержден анонс смартфона iQOO 7 11 января / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: HTC Desire 21 Pro замечен на «живых» фото / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Redmi Note 10 Pro получит Snapdragon 732 и АКБ емкостью 5050 мАч / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi Mi 11 Lite / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: