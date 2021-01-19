5G: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 870 5G

MForum.ru
19.01.2021,
Qualcomm Technologies представила очередную новинку в 8-й серии - мобильную платформу Snapdragon 870 5G, которая последовала за флагманской платформой Snapdragon 865 Plus.
Это первый случай, когда компания выпускает платформу, которая продолжает продолжение платформы. Первой была 865, за ней последовала 865 Plus и вот теперь 870 5G. Можно предположить, что до какой-то степени преследуются маркетинговые цели - вендоры смогут говорить об использовании платформы 2021 года, а не о продолжении использования платформ 2020 года. Тем не менее, выигрыш в быстродействии CPU и GPU относительно 865-й есть, порядка 10%. Если сравнивать 870 5G с ранее анонсированной 888, платформой нового поколения, то конечно 888-я мощнее, порядка 25% и 35% выигрыша CPU и GPU, соответственно, по сравнению с 865-й. Таким образом, у производителей будет возможность выбора между флагманом 888 и улучшенной версией платформ 865 - 865 Plus, которая обойдется вендорам дешевле.
В составе Snapdragon 870 5G - доработанный CPU Qualcomm Kryo 585 с тактовой частотой 3.2 ГГц - самой высокой, если рассматривать всю линейку. Серийный выпуск процессора обеспечивает тайваньская фабрика TSMC на базе процесса 7нм FinFET (N7P). Центральный процессор построен по архитектуре 1 x Arm Cortex X1 @ 3.2ГГц, 3 x Arm Cortex A78 @ 2.4ГГц и 4 x Arm Cortex A55 @ 1.8ГГц. Тактовую частоту GPU Qualcomm® Adreno™ 650 GPU в Qualcomm решили не раскрывать.
Новая платформа обещает улучшенный геймплей благодаря Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, поддержку работы в различных сетях 5G в разных странах, как в популярных диапазонах ниже 6ГГц, так и в диапазоне миллиметровых волн, а также интуитивный AI.
Поддерживается Dynamic Spectrum Sharing (DSS). В диапазоне мм волн: полоса до 800 МГц (до 8 несущих) и 2x2 MIMO. В диапазонах до 6 ГГц ширина полосы - до 200 МГц, до 4x4 MIMO. Пиковые скорости 5G - до 7.5 Гбит/c.
Как обычно, платформа предназначена для использования различными производителями в смартфонах и других мобильных гаджетах. О планах выпуска терминалов на базе Snapdragon 870 уже заявили такие вендоры, как Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO и Xiaomi. Нет сомнений, что на базе этого чипа будут выпущены устройства еще ряда производителей. Первые смартфоны на базе Snapdragon 870 ожидаются в 1Q2021.
Qualcomm, похоже, постиг маркетинговый дзен и это правильно.
Более подробная информация по платформе представлена по ссылке: qualcomm.com
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теги: телеком мобильные платформы 5G чипсеты Qualcomm Snapdragon
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