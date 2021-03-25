Мобильные платформы: Quacomm представил новую платформу 780G 5G

MForum.ru

Мобильные платформы: Quacomm представил новую платформу 780G 5G

25.03.2021, MForum.ru

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Это новый флагман в 7-й серии, запущенной 3 года тому назад. Новая платформа 780G 5G обещает функциональность, привычную пользователям смартфонов на базе платформы 888, но с более доступным прайсом.

 

 

Snapdragon 780G выполнен по техпроцессу 5нм, в составе платформы процессор CPU Kryo 670 и графический процессор Adreno 642 GPU, которые, по заявлению компании, на 40% производительнее и на 50% быстрее работают с графикой, чем предшествующие платформы.

В составе новой платформы Qualcomm AI Engine на базе процессора Hexagone 770, который может выполнять до 12 триллионов операций в секунду, что вдвое больше, чем у предшественника. Платформа 888, для сравнения, обеспечивает производительность до 26 TOPS.

Беспроводные подключения обеспечивает встроенный модем Snapdragon X53 с поддержкой скоростей до 3.3 Гбит/c в сетях 5G на частотах до 6 ГГц и поддержкой Wi-Fi 6E.

Snapdragon 780G это первая платформа 7-й серии, где есть triple Image Signal Processor, способный обрабатывать изображения одновременно с трех камер (телефото, широкоугольной и ультраширокоугольной).

Платформа по-новому работает со светом, что обещает улучшенное качество изображений в ситуации плохих световых условий.

Появление коммерческих устройств на базе Snapdragon 780G ожидается в 2q2021.

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теги: телеком мобильные платформы Qualcomm Snapdragon 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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