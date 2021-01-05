5G: Qualcomm представил платформу Snapdragon 480 5G SoC для бюджетных смартфонов

05.01.2021, MForum.ru

Qualcomm объявил о запуске мобильной платформы Snapdragon 480 5G. Новинка предназначена для выпуска различными производителями бюджетных аппаратов с поддержкой 5G (SA и NSA).

Платформа основана на первом в линейке процессоров 4-й серии чипе с поддержкой 5G и DSS. Она будет существенно дешевле всех предыдущих мобильных платформ 5G компании. Как ожидается, этот чип можно будет найти в смартфонах с поддержкой 5G стоимостью менее 15 тыр.

Об этой платформе компания уже упоминала в августе 2020 года во время IFA 2020, с тех пор прошло почти 4 месяца.

Платформа 480 5G основана на 8-ядерном CPU Kryo 460 (до 2 ГГц) и графическом процессоре Adreno 619 GPU, как и платформа Snapdragon 750G, что позволит реализовать встроенную поддержку AI даже на бюджетных аппаратах. Сигнальный процессор - Hexagon 686, процессор изображений Spectra 345.

Как ни удивительно, несмотря на бюджетность платформы, она будет поддерживать как диапазон миллиметровых волн, так и частоты в диапазонах до 6 ГГц. Это должно обеспечить платформе Qualcomm привлекательность на фоне решений конкурентов, которые пока что не обеспечивают поддержку миллиметрового диапазона в чипах для бюджетных аппаратов.

Чип выполнен по техпроцессу 8нм, он первый такой в 4-й серии. Обеспечивается поддержка экранов 120fps FHD+, быстрой зарядки Quick Charge 4 Plus, 64-мпикс фото, трех интегрированных камер, способных снять одновременно до 3 фото, запись видео до 720p.

Первый аппарат на базе Snapdragon 480 5G выйдет еще до конца января 2021 года. Среди компаний, которые будут производить смартфоны на базе Snapdragon 480 5G, будут OPPO и HMD Global.

В общем, хороший, своевременный для Qualcomm ход, который обеспечит компании немалый спрос на новую платформу, если только не выявятся какие-то подводные камни.

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