Аналитика: Qualcomm - лидер рынка процессоров для мобильных устройств 5G и, вероятно, останется им и в ближайшие годы

29.03.2021, MForum.ru

Почему у Qualcomm светлые перспективы на рынке 5G, несмотря на определенные успехи конкурентов

Об этом можно рассуждать долго, но давайте сразу к фактам. Где сейчас Qualcomm - на рынке baseband 5G компания по итогам 2020 года получила 43%, за ней идут HiSilicon (18%), MediaTek (18%) и другие. Данные Strategy Analytics.

По части патентов 5G MediaTek вообще находится где-то в хвосте списка основных их держателей.

Источник: IPlytics

Не стоит обманываться большим число китайских патентов, не все то золото, что блестит. Если посмотреть рейтинг патентных инноваций, то Qualcomm занимает первое место среди специалистов в области полупроводников (Intel - на втором).

Источник: PatentSight

Так что если говорить о конкурентоспособности, лидирующие позиции Qualcomm вполне очевидны.

Источник: PatentSight

В итоге Qualcomm удается стабильно поддерживать свою лидерскую долю рынка на рынке процессоров для смартфонов и позицию #1. MediaTek при этом в последние 3 года остается в группе "другие", существенно уступая по доле рынка не только Qualcomm, но также Apple и HiSilicon.

Источник: Statistica

Относительно производственных мощностей. Qualcomm потребляет до 24% производственных мощностей 5нм TSMC, тогда как MediaTek лишь 2%. Красноречиво о перспективах. (Кстати, по части 7нм мощностей TSMC, Qualcomm также опережает Mediatek, хотя и не со столь показательным разрывом).

Источник: guru3d.com

Так что размышляя о Qualcomm и перспективах этой компании, пока что вряд ли стоит сомневаться в ее устойчивом развитии и потенциале на сохранение лидерства в ближайшие годы. Разумеется мир полон неожиданностей, в том числе и таких, которые могут кардинально поменять расстановку сил. Но на текущий момент никаких реальных угроз для потери лидерства Qualcomm в мире нет.

Подробнее в источнике: seekingalpha.com

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