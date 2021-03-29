Аналитика: Qualcomm - лидер рынка процессоров для мобильных устройств 5G и, вероятно, останется им и в ближайшие годы

MForum.ru
29.03.2021,
Почему у Qualcomm светлые перспективы на рынке 5G, несмотря на определенные успехи конкурентов
Об этом можно рассуждать долго, но давайте сразу к фактам. Где сейчас Qualcomm - на рынке baseband 5G компания по итогам 2020 года получила 43%, за ней идут HiSilicon (18%), MediaTek (18%) и другие. Данные Strategy Analytics.
По части патентов 5G MediaTek вообще находится где-то в хвосте списка основных их держателей.
Источник: IPlytics
Не стоит обманываться большим число китайских патентов, не все то золото, что блестит. Если посмотреть рейтинг патентных инноваций, то Qualcomm занимает первое место среди специалистов в области полупроводников (Intel - на втором).
Источник: PatentSight
Так что если говорить о конкурентоспособности, лидирующие позиции Qualcomm вполне очевидны.
Источник: PatentSight
В итоге Qualcomm удается стабильно поддерживать свою лидерскую долю рынка на рынке процессоров для смартфонов и позицию #1. MediaTek при этом в последние 3 года остается в группе "другие", существенно уступая по доле рынка не только Qualcomm, но также Apple и HiSilicon.
Источник: Statistica
Относительно производственных мощностей. Qualcomm потребляет до 24% производственных мощностей 5нм TSMC, тогда как MediaTek лишь 2%. Красноречиво о перспективах. (Кстати, по части 7нм мощностей TSMC, Qualcomm также опережает Mediatek, хотя и не со столь показательным разрывом).
Источник: guru3d.com
Так что размышляя о Qualcomm и перспективах этой компании, пока что вряд ли стоит сомневаться в ее устойчивом развитии и потенциале на сохранение лидерства в ближайшие годы. Разумеется мир полон неожиданностей, в том числе и таких, которые могут кардинально поменять расстановку сил. Но на текущий момент никаких реальных угроз для потери лидерства Qualcomm в мире нет.
Подробнее в источнике: seekingalpha.com
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком мобильные платформы Qualcomm Snapdragon аналитика доля рынка патенты интеллектуальная собственность потенциал
Публикации по теме:
25.03. [Новости компаний] Мобильные платформы: Quacomm представил новую платформу 780G 5G / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] 5G: В MediaTek научили чип 5G работать с частотами FR1 и FR2 / MForum.ru
19.01. [Новости компаний] 5G: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 870 5G / MForum.ru
05.01. [Новости компаний] 5G: Qualcomm представил платформу Snapdragon 480 5G SoC для бюджетных смартфонов / MForum.ru
22.09. [Новости компаний] 5G: Qualcomm анонсировал мобильную платформу Snapdragon 750G 5G / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 6 представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Анонсы: Cubot KingKong 5 Pro – крепыш с АКБ 8000 мАч / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Realme V13 на Dimensity 700 представят 31 марта / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Realme C25 представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9 и 9 Pro представлены официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: POCO F3 представлен официально / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y72 5G – смартфон с Dimensity 700 5G и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 6 замечен на фото / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Nokia X20 со Snapdragon 480 замечен в Geekbench / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52 представлен официально / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A72 представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Realme C25 с Helio G70 и 48 Мп камерой представят 23 марта / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E3 представлен официально / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Немецкий смартфон Carbon 1 MK II добрался до прилавков / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi Pad 5 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Realme 8 Pro замечен на AliExpress / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 – емкая батарея, 6 Гб ОЗУ 48 Мп камера и невысокая цена / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO Find X3 и X3 Pro представлен официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10S со Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru