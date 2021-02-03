5G: В MediaTek научили чип 5G работать с частотами FR1 и FR2

MForum.ru
03.02.2021,
В MediaTek научили чип 5G работать с частотами FR1 и FR2 MediaTek выпускает мобильные платформы со встроенной поддержкой 5G достаточно давно. Но до сих пор модемы 5G этой компании поддерживали частоты только ниже 6 ГГц, тогда как самые ощутимые плюсы 5G связаны с использованием миллиметрового диапазона частот.
Выход модема MediaTek M80 5G должен будет заметно изменить ситуацию, поскольку он способен работать с частотами, как диапазона ниже 6 ГГц, так и с частотами миллиметрового диапазона в однокристальной конструкции. Тем самым, MediaTek вошел в клуб производителей одночиповых мультидиапазонных решений 5G в котором до сих пор состояли Qualcomm и Samsung.
M80 это преемник чипа Helio M70, который является составляющей мобильной платформы Mediatek Dimensity 5G. M80, как обещает компания, можно использовать в сетях 5G NSA / SA, причем скорость скачивания составляет до 7.67 Гбит/с, а скорость в аплинке - до 3.67 Гбит/c.
Точное указание скорости 7.67 Гбит/c - не случайность, MediaTek подчеркивает, что возможности его нового чипа превосходят то, на что способен Snapdragon X60 с его 7.5 Гбит/с и 3 Гбит/c, соответственно. Впрочем, это может интересовать разве что самых истовых гаджетоманов, ведь в реальных сетях пока что таких скоростей мы еще долго не сможем наблюдать.
M80 поддерживает агрегацию частот, как для частот до 6ГГц, так и для миллиметровых частот. Также обеспечивается поддержка DSS.
Когда платформы от MediaTek появится в смартфонах? Возможно уже в конце 2021 года. По крайней мере, сэмплирование обещают начать во второй половине 2021 года.
Что же, выход этой новинки означает, что гонка ведущих разработчиков мобильных платформ для мобильных устройств продолжается, а это значит, что мы вправе рассчитывать на выход устройств с еще более интересными возможностями, чем ранее.
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теги: телеком 5G пятое поколение модемы мобильные платформы
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