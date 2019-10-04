Телеком: Конспекты. Алексей Крушинин, Tele2 Москва, Запуск первой в России пилотной зоны 5G

MForum.ru
04.10.2019,
3 октября 2019 года в рамках открытия М.Видео Electronics Show 2019 прошла пресс-конференция "Единая база данных и пилотные зоны 5G в Москве". Вашему вниманию - конспект выступления Алексея Крушинина, технического директора Tele2 Москва.
Хотим рассказать о том, что мы успели сделать, где находимся с реализацией проекта 5G, что можем показать, что готовы сделать в будущем.
Мы первыми запустили пилотную зону 5G в Москве 8 августа 2019 года. Производителем оборудования, которое используется в пилотной зоне, является компания Ericsson. Запущена она с использованием диапазона 28 ГГц в режиме NSA. Этот режим позволяет оперативно развивать сети 5G на первом этапе их развертывания.
Наша сеть 4G/LTE изначально строилась в режиме готовности к 5G, то есть она у нас сразу 5G Ready.
Тестовую зону 5G мы сделали на Тверской улице. Обеспечено сплошное покрытие от Кремля до Садового кольца.
Для реализации тестовой зоны 5G было использовано в совокупности 18 секторов. Это 7 outdoor базовых станций, 2 indoor и одна мобильная базовая станция.
Развернули сеть очень оперативно, только в конце июня мы согласовали основные моменты с производителем оборудования Ericsson, касающиеся поставки оборудования и развертывания сети, а ко 2 августа сеть была уже готова и технически отлажена. За месяц по сути были проведены все необходимые строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
Сейчас ведем точечную отладку сети для последующих кейсов, которые планируем реализовать.
Как построена сеть. В диапазоне 28 ГГц мы задействовали полосу в 200 МГц. На этой полосе мы получили пиковые скорости в 2.1 Гбит/с. Задержки удалось получать вплоть до 9 мс. Испытывали сеть с использованием мобильных терминалов (не смартфонов) на базе платформы Qualcomm Snapdragon.
На время работы нашей пилотной зоны наш флагманский салон, расположенный на Тверской, превратился в 5G Hub. 4 сентября мы открыли 5G Hub. На открытии мы представили то, что уже можно было попробовать. (Часть 1, Часть 2). Можно сравнить скорости 4G и 5G. Можно посмотреть зону дополненной реальности. Скорости 5G можно проверить на своем устройстве (если оно поддерживает соответствующие технологии).
Будем демонстрировать в 5G Hub также новые кейсы, прорабатывать их. Запланированы кейсы "умного города", "умного дома", VR и AR.
В сентябре мы сделали также совместный стенд с Ericsson для демонстрации сценариев AR на базе технологии 5G. (Интересно, что в нем совместного, это просто стенд Ericsson, который привезли в салон Tele2)?
На днях, буквально пару дней тому назад, в 5G Hub Tele2 на Тверской была реализована еще одна тестовая зона, это cloud game. Можно посетить 5G Hub и оценить ту мощность, которую дает использование технологий 5G, чтобы понимать насколько быстро можно передавать видеопоток, насколько качественной получается картинка, насколько близко к реальному времени это происходит. Что позволяет использовать мировые игровые сервисы практически на любом устройстве.
В ближайшее время будем дополнять кейсы в области 5G сценариями дополненной и виртуальной реальности, актуальными для умного города. При успешном развитии сетей 5G эти кейсы можно будет уже реально внедрять.
Сейчас мы не все можем продемонстрировать в полном объеме из-за лабораторного характера тестов.
Ведем несколько проектов, которые планируем показать в ближайшее время. Первое, что хотим показать, это телемедицина. Планируем показать те возможности, которые 5G дает в плане удаленной диагностики, постановки диагноза, получения высококвалифицированной медицинской помощи от специалистов, независимо от расстояния, в онлайн-режиме.
Также покажем онлайн-трансляции и прямой эфир в сетях 5G.
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теги: телеком пятое поколение МТС демо-зона показ 5G indoor 5G Nokia Airscale
© Алексей Бойко,
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