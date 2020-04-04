Антикризис: Американский регулятор добавит денег телемедине и операторам

04.04.2020, MForum.ru

FCC объявила программу поддержки телемедицинских инициатив, направленных на обслуживание граждан США с общей суммой финансирования в $200 млн. Еще $100 млн FCC намеревается задействовать для поддержки строительства операторами их сетей.

Эти инициативы осуществляются в рамках общей программы борьбы с эпидемией коронавируса, принятой Конгрессом США на прошлой неделе. Как ожидается, упомянутые $200 млн будут израсходованы на оплату новых беспроводных подключений и устройств для оказания услуг телемедицины. А еще $100 млн будут направлены в Фонд Универсальной Услуги (UCF).

Конечно, есть риски подмены реальной медицины с ее осмотрами и разнообразными видами диагностики, возможными только при посещении специализированных медицинских учреждений, возможностью пообщаться с врачом в режиме онлайн-связи. Тем не менее, не стоит преуменьшать и полезность телевозможности. Иногда возможность связаться с врачом онлайн, также может быть необходимой и достаточной. Нужно развивать телемедицину, не отказываясь при этом и от традиционного подхода.

Важно, что государство в США это понимает и готово инвестировать в развитие темы. А от Минкомсвязи ждем финансовой поддержки телемедицинских инициатив российских операторов? Или развитие мощности сетей? Или хотя бы В дни Великого Сидения Дома - тема актуальная.

Источник: telecoms.com

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