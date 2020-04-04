Антикризис: Американский регулятор добавит денег телемедине и операторам

MForum.ru
04.04.2020,
FCC объявила программу поддержки телемедицинских инициатив, направленных на обслуживание граждан США с общей суммой финансирования в $200 млн. Еще $100 млн FCC намеревается задействовать для поддержки строительства операторами их сетей.
Эти инициативы осуществляются в рамках общей программы борьбы с эпидемией коронавируса, принятой Конгрессом США на прошлой неделе. Как ожидается, упомянутые $200 млн будут израсходованы на оплату новых беспроводных подключений и устройств для оказания услуг телемедицины. А еще $100 млн будут направлены в Фонд Универсальной Услуги (UCF).
Конечно, есть риски подмены реальной медицины с ее осмотрами и разнообразными видами диагностики, возможными только при посещении специализированных медицинских учреждений, возможностью пообщаться с врачом в режиме онлайн-связи. Тем не менее, не стоит преуменьшать и полезность телевозможности. Иногда возможность связаться с врачом онлайн, также может быть необходимой и достаточной. Нужно развивать телемедицину, не отказываясь при этом и от традиционного подхода.
Важно, что государство в США это понимает и готово инвестировать в развитие темы. А от Минкомсвязи ждем финансовой поддержки телемедицинских инициатив российских операторов? Или развитие мощности сетей? Или хотя бы В дни Великого Сидения Дома - тема актуальная.
Источник: telecoms.com
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теги: США телемедицина антикризис
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