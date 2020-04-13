Антикризис: МегаФон запускает опцию "Оставайтесь дома" - бесплатный доступ к ключевым ресурсам интернета

13.04.2020, MForum.ru

МегаФон открывает бесплатный доступ к ключевым интернет-ресурсам. До 31 мая 2020 года нужно подключить бесплатную опцию "Оставайтесь дома", которая откроет безлимитный доступ к ряду популярных мессенджеров и порталов. Трафик расходоваться не будет.

В частности, становится безлимитным доступ к мессенджерам WhatApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype и сервисам электронной почты - Gmail, Яндекс.Почта, Почта Mail.ru.

Также бесплатно можно подключаться к сайтам сервисов доставки еды: Delivery Club, Яндекс.Еда, Сбермаркет и лекарств: Аптека.ру, Все аптеки, Здравсити. Бесплатным будет трафик онлайн-консультаций врачей на ресурсе "Доктор рядом".

Безлимитный доступ открыт на ресурсы "Интерактивный Яндекс.Учебник", "Открытое образование", сервис изучения английского языка Skyeng.

Аналогично не ограничен трафик к ресурсам "МегаФон ТВ", сервисам "МегаФон Книги", "МегаФон Пресса". Бесплатно до 31 мая 2020 года можно смотреть пакеты фильмов и сериалов, включая детские, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий.

Подключить опцию можно в приложении МегаФона (в разделе Услуги - Интернет) или на сайте оператора.

Прекрасная инициатива МегаФон, которая порадует многих абонентов. Жаль только, что в списке мессенджеров нет Telegram.

Пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон антикризис акции