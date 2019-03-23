Телеком: Китайские врачи задействовали 5G в ходе телеоперации на мозге

MForum.ru

Телеком: Китайские врачи задействовали 5G в ходе телеоперации на мозге

23.03.2019, MForum.ru

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Врачи общей больницы Народно-освободительной армии Китая (PLAGH) провели операцию на мозге пациента, управляя хирургическими инструментами с расстояния порядка 3 тысяч км при помощи технологии 5G. 

В ходе процедуры доктора использовали тестовую сеть 5G China Mobile, построенную на базе решения Huawei, операция продлилась порядка 3 часов. За это время, доктор имплантировал электростимулятор мозга пациенту, страдающему болезнью Паркинсона.

Тестовые фрагменты сети 5G China Mobile развернула почти в двух десятках городов Китая. Использование сети 5G решило проблемы задержки в передаче видеопотока с камер в операционной и команд управления оборудованием, присущие сетям 4G: врач практически не ощутил расстояния, отделяющего его от пациента. В будущем подобные технологии позволят квалифицированным врачам проводить сложные процедуры практически из любой точки мира: хирургический модуль можно будет доставить в нужное место вертолетом или беспилотником.

Сети 5G планируется использовать для удаленного мониторинга сложных операций в режиме реального времени и проведения консультаций нескольких врачей-специалистов.

Ряд аналитиков предполагают, что с широкомасштабным развертыванием 5G можно будет задействовать эти сети для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в удаленных регионах развитых стран, а затем и всей планеты. Следующий шаг - распространение технологии телеуправления на сектора транспортировки, сельского хозяйства и здравоохранения. Соответствующие технологии, например, управление движением грузовика с расстояния в несколько сотен километров, показывали в этом году на Конгрессе MWC2019 в Барселоне. По материалам: chinaplus.cri.cn 

В Китае также планируется управление через сеть 5G работой крана, обеспечивающего загрузку контейнеров на суда в порту - оператор сможет работать из комфортабельного центра управления в одном из портовых зданий, а не из кабины, размещенной на кране, как это делается сейчас. 

 

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теги: телеком пятое поколение 5G Huawei Китай медицина кейсы телемедицина телехирургия

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