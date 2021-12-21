B2B: Новый инструмент маркетинговых исследований запускает для клиентов билайн бизнес

MForum.ru

B2B: Новый инструмент маркетинговых исследований запускает для клиентов билайн бизнес

21.12.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В рамках сервиса "Мобильные опросы" билайн бизнес добавляет новый функционал Self-service.

Клиент самостоятельно может выбрать целевую аудиторию исследования по параметрам, имеющимся в личном кабинете услуги билайн.ПРОдвижение, сформировать анкету с вопросами и, после модерации билайн, запустить опрос.

 

 

Абоненты принимают участие в опросах в удобное для них время и в безопасной среде - непосредственно в смартфоне.

Какие заявлены преимущества:

  • ЦА хорошо таргетируется, можно выбирать ее по более, чем 700 параметрам. Участие в опросе будут проходить только те, кто дал билайн соответствующее согласие на обработку данных.
  • Высокая конверсия - участники опросов получают скидку на услуги связи билайн и потому с удовольствием участвуют в опросах.
  • Общероссийское покрытие.
  • Допустимо до 35 вопросов, можно строить логику.

Что включает услуга:

  • Самостоятельный выбор аудитории
  • Возможность самостоятельно запрограммировать анкету
  • SMS-рассылку с предложением пройти опрос
  • Сбор заполненных анкет
  • Отчет о результатах опроса

Кроме Self service есть еще Full-service, если клиенту необходимы дополнительные услуги, например, помощь с формулировкой вопросов анкеты, интерпретация полученных данных, подбор ЦА с помощью big data, можно воспользоваться этими услугами.

И, наконец, можно проводить опросы по собственной базе клиента.

Технологический партнер билайн бизнес: компания Oprosso.

пресс-релиз компании билайн бизнес

--

теги: B2B телеком билайн бизнес маркетинг

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

10.07. [Новости компаний] B2B: Билайн запускает сервис мобильных опросов для малого и среднего бизнеса / MForum.ru

27.11. [Новости компаний]  Конспекты. Встречи. Мобильные опросы: Mobile Surveys in Russia and CIS, Презентация Михаила Зарина, генерального директора Mobiety / MForum.ru

28.10. [Новости компаний] мобильные опросы / MForum.ru

07.01. [Новости компаний]  Словарные статьи, начинающиеся на букву М (кир.) / MForum.ru

12.10. [Контент]   Из первых рук: Совладельцы SMSCenter: «Мы знаем, что мобильный телефон — личное пространство человека, куда нельзя вторгаться» / "Бизнес"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:36 ABloud Тема: Ericsson (15.11.2011)
[Тренды. Прогнозы] Ericsson ConsumerLab: 10 потребительских трендов 2030 года - Пользователи новых технологий рассчитывают на появление гибридных торговых центров и их широкое распространение к ...
Вчера 16:13 ABloud Тема: Акции операторов (05.11.2021)
[Акции. eSIM] МТС дарит год бесплатной связи при покупке eSIM для Samsung Galaxy Watch4 LTE 21 декабря 2021 г., Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая ...
Вчера 15:12 ABloud Тема: МТС-Банк (16.11.2021)
[Оплата за услуги мобильной связи] МТС Банк реализовал сервис по оплате мобильной связи операторов ряда стран СНГ 21 декабря 2021, Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – ПАО «МТС-Банк» совместно ...
Вчера 14:15 ABloud Тема: "Билайн Бизнес" (19.07.2011)
[b2b-услуги. МаркетМобильные опросы] билайн бизнес запускает новый инструмент для проведения маркетинговых исследований 21 декабря 2021, Москва, пресс-релиз через MForum.ru — билайн бизнес запустил ...
Вчера 12:21 ABloud Тема: Москва, Московский регион (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Тесты скорости] ИАА TelecomDaily: 40 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в Москве Пресс-релиз, через MForum.ru. На конец 2021 года средняя скорость мобильного интернета в Москве ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru

16.12. [ПО] Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru

13.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

10.12. [Новинки] Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Youth представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: