B2B: Новый инструмент маркетинговых исследований запускает для клиентов билайн бизнес

MForum.ru
21.12.2021,
В рамках сервиса "Мобильные опросы" билайн бизнес добавляет новый функционал Self-service.
Клиент самостоятельно может выбрать целевую аудиторию исследования по параметрам, имеющимся в личном кабинете услуги билайн.ПРОдвижение, сформировать анкету с вопросами и, после модерации билайн, запустить опрос.
Абоненты принимают участие в опросах в удобное для них время и в безопасной среде - непосредственно в смартфоне.
Какие заявлены преимущества:
Что включает услуга:
Кроме Self service есть еще Full-service, если клиенту необходимы дополнительные услуги, например, помощь с формулировкой вопросов анкеты, интерпретация полученных данных, подбор ЦА с помощью big data, можно воспользоваться этими услугами.
И, наконец, можно проводить опросы по собственной базе клиента.
Технологический партнер билайн бизнес: компания Oprosso.
пресс-релиз компании билайн бизнес
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теги: B2B телеком билайн бизнес маркетинг
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