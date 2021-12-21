B2B: Новый инструмент маркетинговых исследований запускает для клиентов билайн бизнес

21.12.2021, MForum.ru

В рамках сервиса "Мобильные опросы" билайн бизнес добавляет новый функционал Self-service.

Клиент самостоятельно может выбрать целевую аудиторию исследования по параметрам, имеющимся в личном кабинете услуги билайн.ПРОдвижение, сформировать анкету с вопросами и, после модерации билайн, запустить опрос.

Абоненты принимают участие в опросах в удобное для них время и в безопасной среде - непосредственно в смартфоне.

Какие заявлены преимущества:

ЦА хорошо таргетируется, можно выбирать ее по более, чем 700 параметрам. Участие в опросе будут проходить только те, кто дал билайн соответствующее согласие на обработку данных.

Высокая конверсия - участники опросов получают скидку на услуги связи билайн и потому с удовольствием участвуют в опросах.

Общероссийское покрытие.

Допустимо до 35 вопросов, можно строить логику.

Что включает услуга:

Самостоятельный выбор аудитории

Возможность самостоятельно запрограммировать анкету

SMS-рассылку с предложением пройти опрос

Сбор заполненных анкет

Отчет о результатах опроса

Кроме Self service есть еще Full-service, если клиенту необходимы дополнительные услуги, например, помощь с формулировкой вопросов анкеты, интерпретация полученных данных, подбор ЦА с помощью big data, можно воспользоваться этими услугами.

И, наконец, можно проводить опросы по собственной базе клиента.

Технологический партнер билайн бизнес: компания Oprosso.

пресс-релиз компании билайн бизнес

--

теги: B2B телеком билайн бизнес маркетинг