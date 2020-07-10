B2B: Билайн запускает сервис мобильных опросов для малого и среднего бизнеса

MForum.ru
10.07.2020,
Билайн Бизнес выводит на рынок новый сервис «Мобильные опросы». Услуга доступна в рамках продукта Билайн.ПРОдвижение — платформы, призванной помочь малому и среднему бизнесу создавать и развивать свои продукты на основе изучения мнений потребителей и использования технологий больших данных.
Платформа поможет провести Мобильные опросы любой сложности — от простых, нацеленных на выбор нового логотипа или названия бренда, до стратегических, связанных с анализом рынка, бенчмаркингом или измерением индекса потребительской лояльности NPS, — теперь их можно провести за считаные дни.
В опросах принимают участие пользователи приложения «Мой Билайн». Клиенту не нужно создавать собственную базу - для этого Билайн сделает выборку среди своих абонентов, а это порядка 55 млн контактов.
Специалисты Билайн Бизнес помогут обеспечить тонкую настройку таргетинга более, чем по 700 параметрам. Среди них: предполагаемые интересы пользователей, доход, социально-демографические данные, географическое положение и так далее. Благодаря такому подходу, в опросе будут принимать участие пользователи, точно соответствующие портрету, заданному клиентом, а ответы позволят компании довести предложение до совершенства.
Кроме того, клиентам не придется доплачивать за услуги интервьюеров или за обзвон, все опросы автоматизированы и проходят в режиме онлайн. Респондент получает предложение пройти опрос в мобильном приложении, нажимает кнопку "Пройти опрос", а затем отвечает на вопросы анкеты.
Минимальная цена опроса составляет 10 000 руб. без учета НДС. Стоимость включает в себя составление анкеты из 10 вопросов, а затем обработку и предоставление заказчику 100 анкет с ответами респондентов. Клиентам, воспользовавшимся продуктом до конца июля, предложена скидка в размере 10%. Подробнее о ценах.
В рамках сервиса маркетологи-аналитики Билайн обещают постоянную поддержку заказчикам, включая помощь в формулировании вопросов для анкеты, а также в правильной интерпретации полученных данных. По завершении опроса специалисты компании в течение 72 часов готовят и размещают в личном кабинете пользователя обезличенный аналитический отчет в форматах PDF или EXCEL. Документ содержит графические приложения, а также выводы и рекомендации, изложенные в доступной форме.
Технологическим партнером проекта выступает компания Oprosso.
Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»:
«Новый сервис станет качественной альтернативой количественным очным и телефонным опросам, поскольку Билайн Бизнес обеспечивает высокую скорость получения информации, доступную стоимость анкеты и оперативный доступ к аудитории по всей России.
Мобильные опросы — это стратегически важный инструмент для руководителей и маркетологов любых компаний, независимо от сферы деятельности и размеров бизнеса, с помощью которого можно увидеть наилучшие направления для развития, а также понять пути оптимизации. В период пост-ковидного кризиса, когда бизнес решает проблемы, возникшие из-за беспрецедентного оттока клиентов, наше решение станет для них поддержкой, даст возможность вернуть потерянную аудиторию или адаптировать свои продукты к новым требованиям рынка. Времена меняются, и мы рады, что такой полезный сервис появился среди продуктов проекта Билайн.ПРОдвижение».
Артем Мусинов, директор по рекламному бизнесу и инновациям ПАО «ВымпелКом»:
«В современном бизнесе очень важны две вещи: во-первых, «скорость реакции» - на потребности клиента, на конкурентов, на изменения обстановки, во-вторых, «клиент» - его желания, его мнение о вас и вашем продукте, его лояльность. Наш сервис поможет предпринимателям без существенных затрат времени и денег учесть в бизнесе обе эти вещи. Предприниматель получит помощь профессиональных маркетологов и ценную информацию от своих потенциальных клиентов, которых мы, как сотовый оператор, можем четко сегментировать. С другой стороны, в вопросах связи с клиентами очень важно быть ненавязчивым. Мы рады пригласить вас оценить новый сервис мобильных опросов с прогрессивной механикой, по сравнению с "классическими" опросами по телефону, когда звонок может отвлечь человека от его дел, или панельными исследованиями». Для анализа используются машинные алгоритмы, основанные на результатах обработки сведений об услугах связи. Все данные в рамках услуги обрабатываются исключительно при наличии согласия пользователей на обработку данных и получение рекламы.
Передача абонентских телефонных номеров респондентов в рамках услуги не осуществляется. Данные респондентов могут передаваться в составе аналитического отчета исключительно в агрегированном обезличенном виде и при наличии согласия респондента на обработку таких данных.
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@abloud62 - новости рынка телекома
теги: Билайн Бизнес ВымпелКом услуги партнерские проекты малому бизнесу среднему бизнесу
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