Опросы: ВымпелКом о динамике востребованности финансовых продуктов

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Опросы: ВымпелКом о динамике востребованности финансовых продуктов

29.11.2022, MForum.ru

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Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" составили наиболее востребованных финансовых продуктов.

 

 

Опрос длился с октября 2022 года по ноябрь 2022 года, в нем приняли участие 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 тел, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Абонентов, согласившихся на участие в опросе, спрашивали об использовании финансовых продуктов, а также о намерении начать или завершить пользование такими продуктами в ближайшие полгода, до марта 2023 года.

Лидер рейтинга - это, безусловно, зарплатная карта. В ближайшие полгода 26% опрошенных планируют выпустить новую зарплатную карту. Чаще пользуются зарплатными картами жители Сибирского федерального округа - 78%, чем россияне в целом. Менее всего карты популярны в Северо-Кавказском федеральном округе - 59%.

Дебетовая карта - вторая по востребованности, ею пользуется 67% респондентов, 25% планируют открыть новую дебетовую карту в следующие полгода.

Кредитными картами продолжают пользоваться около 40% россиян, их число не растет. Только у 17% респондентов в планах - получить новую кредитную карту в ближайшие 6 месяцев. А 20% планируют отказаться от кредитной карты - хорошие новости.

Вклады продолжают набирать популярность - если прошлой осенью их открывали 20% респондентов, то весной доля выросла до 32%, к осени - 39%. Чаще вкладом пользуются люди в возрасте 45-60 лет, таких - 44%; в группе 18-34 - 34%. 23% респондентов планируют открыть новый депозит в ближайшие полгода, только 9% планируют закрыть.

Снижается интерес также к потребительскому кредиту, осенью - до 23%. В ЮФО потребительские кредиты берут чаще, чем в других регионах РФ.

Доля ипотечных кредитов стабилизировалась - 15% опрошенных, в основном в возрастной группе 33-44 лет - 20%. Еще 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023, а 3% планируют закрыть.

Инвестпроекты банков в целом не очень интересуют респондентов, но этот интерес растет, осенью он составляет уже 14%, хотя осенью 2021 года лишь 8% пользовались этим продуктом, 9% намерены начать использовать эти предложения в ближайшие 6 месяцев, 4% планируют отказаться.

пресс-релиз билайн

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теги: билайн опросы анализ паттернов поведения абонентов

© Алексей Бойко, MForum.ru

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