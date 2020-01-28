MCN Telecom в 2019 году нарастила выручку на 20%

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MCN Telecom в 2019 году нарастила выручку на 20%

28.01.2020, MForum.ru

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В MCN Telecom довольны итогами 2019 года. Компания зафиксировала прирост выручки на 20%, а число ее клиентов увеличилось на 8% и насчитывает более 8 тысяч. Средний ARPU на абонента - на уровне 3500 руб./мес. 

В частности, в 2019 году компания начала предоставлять услуги фиксированной телефонии еще в 20 крупнейших городах России: от Ставрополя до Читы, Омска, Томска и Иркутска. Теперь MCN Telecom работает более, чем в 60 регионах России. Кроме услуг фиксированной телефонии корпоративным клиентам компании доступно более 200 функций Виртуальной АТС, Чатофон, API и другие дополнительные услуги.  

В 2019 году MCN Telecom представила рынку такие новые услуги, как Голосовой помощник и Робот-контролер. Первый готов выполнять работу первой линии техподдержки, включая распознавание речи не только на русском, но также на английском, венгерском и словацком языках. Второй отслеживает пропущенные вызовы и затем автоматически соединяет не дозвонившегося в первый раз клиента с необходимым сотрудником. 

Платформа MCN Telecom интегрирована более, чем с десятком используемых в России CRM-систем - amoCRM, Битрекс 24, Rostat, retailCRM, SalesPlatform, Envybox, UMI.CMS и другими, а теперь и с Albato и YCLIENTS. 

В 2019 году компания начала переводить клиентов MVNO с инфраструктуры MTT на Tele2, что расширяет географию присутствия MCN Telecom. Среди преимуществ своего предложения мобильных услуг, MCN Telecom отмечает роуминг Multi IMSI, возможность сохранения своего мобильного номера в поездках по миру, возможность "привязки" к SIM-карте номера страны посещения, что дает возможность удешевления звонков, связь с офисом по коротким номерам даже в поездках. Весной 2020 года обещаны также новые тарифы с международным роумингом для физлиц, впрочем, основной прицел MCN Telecom и далее планирует делать на малый и средний бизнес, прежде всего, на российские компании, работающие в Европе и европейские, представленные в России. Услуги MCN Telecom позволяет объединять их офисы в единую корпоративную сеть, предоставляя бесплатные или недорогие внутренние звонки. 

Развивается бизнес MCN Telecom в Венгрии (более 300 компаний в клиентской базе), Австрии, Словакии, Германии. Выручка в Европе выросла в 2019 году на 35%, клиентская база - на 40%, средний ARPU составил 30 евро. Компания ищет партнерства с альтернативными операторам для расширения бизнеса в Европе. 

Источник: Ведомости

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теги: телеком MCN Telecom B2B корпоративная связь итоги года

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