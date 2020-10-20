Конфликты: А вы, друзья, как не садитесь... DANYCOM.Mobile рассорился и с MCN Telecom

20.10.2020, MForum.ru

Еще одно подтверждение тому, что MVNO - это шляпа, что это ненадежно и что независимых MVNO быть не может. Так называемый "мобильный оператор DANYCOM.Mobile" (оператор с заблокированными номерами?), "заявляет о приостановке развития партнерских отношений с MCN Telecom". Оператор привычно обвиняет контрагента в некачественной работы, ранее мы это читали и в отношении MNO, предоставлявшего услуги для DANYCOM.Mobile. Приведу пресс-релиз экс-оператора целиком:

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DANYCOM приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom

Мобильный оператор DANYCOM.Mobile, входящий в ГК DANYCOM, заявляет о приостановке развития партнерских отношений с MCN Telecom. Ранее компании сообщили о подписании соответствующего соглашения о намерениях, но не пришли к закреплению сотрудничества.

Портация абонентов, ранее пользовавшихся услугами мобильной связи DANYCOM.Mobile, в сети MCN Telecom и других операторов мобильной связи продолжится в штатном режиме по MNP (англ. mobile number portability, с сохранением номера). Однако совместное развитие бизнес-процессов и подписание договора о сотрудничестве будет приостановлено.

«Месяц, в течение которого проводится портация абонентов, показал, что процессы проходят не по заранее оговоренным условиям: на стороне партнера не оттестированы системы маршрутизации и биллинга, происходят сбои в голосовых вызовах. Все это негативно отражается на оказании качественных услуг связи абонентам. Мы предполагаем, что отчасти это обусловлено экспертизой оператора в B2B-сегменте. Но работа в B2C требует иных подходов. Это касается всей цепочки взаимодействия с клиентом: от приема абонентов DANYCOM.Mobile, построения каналов коммуникаций и обеспечения сервисного обслуживания и заканчивая доставкой SIM-карт», – комментирует директор по развитию ГК DANYCOM Владислав Деминский.

Кроме того, DANYCOM.Mobile получает от абонентов, перешедших в сеть MCN Telecom, обращения о невозможности получения SMS-уведомлений от банковских организаций и других сервисов.

«Принимающий оператор связи обязан обеспечить качественную работу всех сервисов, в том числе и SMS-информирования. DANYCOM.Mobile как участник рынка и сторонний оператор, даже являвшийся оператором-донором для тысяч абонентов, не может комментировать такие обращения и, тем более, оказывать какое-либо влияние на исполнения сторонней компанией своих непосредственных обязанностей. Подчеркиваю, что у тех абонентов, которые перенесли свои номера в сети других операторов, подобных сбоев не возникает, что говорит о том, что проблема не на нашей стороне», – добавил Владислав Деминский.

Вместе с тем сотрудники DANYCOM.Mobile продолжают работу по портации номеров абонентов в сети операторов мобильной связи России. Кроме того, ведется работа по возврату денежных средств абонентам, остававшихся на лицевых счетах на момент прекращения оказания услуг связи и расторжения договоров оказания услуг.

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Какие есть варианты объяснения происходящего? Их несколько.

Либо в DANYCOM.Mobile еще одному участнику рынка доказали свою недоговороспособность, либо из Tele2 недвусмысленно намекнули MCN Telecom, что абонбазу DANYCOM.Mobile предпочли бы видеть мигрирующей в Tele2, а не в MCN. Конечно, есть и третий вариант - что в MCN Teclecom действительно не справились с быстрой адаптацией своих IT-системы к приему абонентов бывшего MVNO. И все же, с учетом предыстории, не этот вариант кажется основным.

Первые несколько минут опроса читателей телеком-канала @abloud62 дали такие результаты:

Посмотреть текущие результаты опроса можно по ссылке.

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UPD 17:16

Подоспел релиз MCN Telecom по теме несостоявшегося сотрудничества. Привожу его целиком.

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MCN Telecom прекращает партнёрство с DANYCOM.Mobile

20 октября 2020 года, Москва. Мобильный виртуальный оператор связи MCN Telecom для бизнеса и частных лиц, оказывающий услуги телефонии в пяти странах мира, заявляет о прекращении сотрудничества и ведения дальнейших переговоров с ГК DANYCOM. 7 сентября 2020 г. компании подписали соглашение о намерениях сотрудничества по бизнес-модели разделения расходов и доходов, но в итоге не закрепили договоренности подписанием соответствующих договоров.

ООО “Дэни Колл” не подписал договор с ООО «МСН Телеком» на оказание услуг A2P (c англ. Application-to-Person Messaging – сообщения из приложений к человеку) и устранился от организации транзита. При том, что в договоре по их же требованию было прописано эксклюзивное право ООО “Дэни Колл” на СМС-информирование на портированные в сеть MCN Telecom абонентские номера. Важно отметить, что у абонентов с номерами MCN Telecom СМС-информирование обеспечивается.

"Взаимодействие с ГК DANYCOM с момента подписания соглашения о намерениях, к сожалению, нельзя назвать сотрудничеством. После громких публичных заявлений со стороны DANYCOM о намерениях объединения технологий с целью построения уникальной цифровой системы в соответствии с лучшими мировыми трендами и практиками, на деле совместными усилиями удалось лишь ускорить на время процесс портирования абонентов DANYCOM.Mobile в сеть MCN Telecom. В рамках интеграции нам не были переданы, как было обещано, уникальные технологии A2P-платформы, пользовательские интерфейсы и пр, а теперь они нас упрекают в том, что мы якобы не обеспечили СМС-информирование. Кроме того, абоненты вынуждены были пользоваться Личным кабинетом, рассчитанным на бизнес-клиентов и бетой-версией Мобильного приложения ЛК, которое, к слову, всего за несколько недель нами было значительно доработано: появилась «звонилка» с возможностью совершать исходящие звонки по SIP без сим-карты, подробная детализация, остатки по пакетам интернета и пр. функционал, на который мы получаем запросы от наших абонентов и продолжаем доработку и разработку приложения для iOS. СМС-информирование второй стороной так и не было запущено, и мы не вели переговоров с другими A2P-агрегаторами, ожидая исполнения DANYOM обязательств по предварительным договоренностям», - заявляет основатель и генеральный директор группы MCN Telecom Александр Мельников.

С 17 сентября в соответствии с подписанным соглашением о намерениях операторы в ускоренном режиме и без предварительной подготовки начали перенос номеров DANYCOM.Mobile в сеть MCN Telecom по MNP (англ. mobile number portability, с сохранением номера) в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Казани – крупных городах «домашнего» региона MCN Telecom, в которых насчитывалось наибольшее число абонентов DANYCOM.Mobile.

С начала ноября абоненты еще 17 крупных субъектов РФ, которые находятся в процессе присоединения к «домашнему» региону, смогут также подать заявку на портирование мобильного номера в сеть MCN Telecom по упрощенной процедуре, заполнив онлайн-форму на сайте оператора связи.

Частным абонентам, пожелавшим перейти в сеть MCN Telecom, предлагается тариф «Бесплатный» с абонентской платой 0 ₽ в мес, бесплатным пакетом интернета 200 МБ, которого достаточно, к примеру, для не ресурсоёмких приложений, бесплатные внутрисетевые звонки, по-настоящему низкие цены на исходящие звонки и недорогие пакеты мобильного интернета 1/5/10 за 49₽/199₽/399₽.

«Проект «Мобильная связь для частных лиц» далее развиваем самостоятельно, без партнёра. Мы несколько месяцев исследовали концепцию TRUE COST и пришли к выводу, что частным лицам данный подход может быть интересен. В ближайшее время детализируем условия международного роуминга и новой опции TRUE COST, которая предполагает предоставление услуг связи абонентам по себестоимости за небольшую ежемесячную плату 100₽ в мес. Мы могли бы сказать, что наша миссия как MVNO для частных клиентов – предложить альтернативу тем людям, кого не устраивают условия и обслуживание у других операторов. Кроме того, мы предлагаем использовать нашу MULTI IMSI сим-карту как дополнительную, но достаточную, чтобы оставаться на связи на выгодных условиях как в России, так и в поездках по миру», - комментирует основатель и генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

До завершения процесса портирования и момента перехода в сеть MCN Telecom оператор связи предлагает частным клиентам подключать новые временные номера MCN Telecom, чтобы абоненты могли начать пользоваться мобильной связью так скоро, как это возможно.

«В связи с тем, что в совместных планах о сотрудничестве не предполагалось, что сим-карты абонентов DANYCOM.Mobile будут отключены от сети через 10 дней после подписания соглашения о намерениях, мы вынуждены были разворачивать сеть для обслуживания абонентов без тестирования и предварительной подготовки.

В связи с чем неизбежно возникают технические сложности, время устранения которых в основном зависит от сторонних операторов. Мы приносим извинения абонентам, столкнувшимися с проблемами. Всем, кто стал и останется абонентом MCN Telecom в период с 17 сентября по 31 декабря 2020 года в качестве приветственного бонуса и компенсации за неудобства предлагаем по 1 Гб бесплатно в ноябре и декабре (1+1). Начисление бонуса произойдет в первые числа календарного месяца: 1 декабря и 1 ноября 2020 года», - говорит генеральный директор и основатель MCN Telecom Александр Мельников.

Между тем сотрудники MCN Telecom продолжают прием заявок абонентов DANYCOM.Mobile и других абонентов на портирование в сеть MCN Telecom по процедуре перенесения номера в соответствии с законодательством РФ.

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В целом, мы получили наглядный пример того, что виртуальный оператор, оператор без собственной инфраструктуры - это ненадежно. Как минимум, в момент завершения договора с MNO, он может превратиться в тыкву, что и произошло на наших глазах с DANYCOM.Mobile.

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теги: DANYCOM.Mobile телеком MVNO MCN Telecom конфликты DANYCOM