DANYCOM объявляет четвертую досрочную оферту-аукцион на 100 тысяч облигаций

23.01.2020, MForum.ru

23 января 2020, пресс-релиз DANYCOM через MForum.ru.

ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (бренд DANYCOM) объявляет о четвертой оферте-аукционе на 100 тыс. облигаций, которая предусматривает досрочный выкуп ценных бумаг у инвесторов. Максимальная цена приобретения – 104% от номинальной стоимости облигаций.

Общая сумма по уже объявленным досрочным офертам составит порядка 400 млн рублей. Идентификационный номер ценных бумаг 4B02-01-00437-R от 16 мая 2019 года. Агентом по приобретению назначено ООО «УНИВЕР Капитал».

Срок предъявления облигаций к приобретению по четвертой оферте – с 09 по 16 апреля 2020 года включительно. Дата приобретения ценных бумаг назначена на 21 апреля 2020 года.

Стоимость приобретения будет установлена единоличным исполнительным органом ООО «ДЭНИ КОЛЛ» после истечения периода предъявления биржевых облигаций по оферте и анализа полученных заявлений. Цена выкупа будет опубликована на официальной странице раскрытия информации «Интерфакс» не позднее, чем за один рабочий день до даты приобретения по оферте.

«Четвертая оферта – запланированное стратегическое решение в рамках мероприятий по поддержке рынка собственных облигаций. Наша компания растет стремительными темпами, расширяя географию присутствия и перечень оказываемых сервисов. У нас достаточно свободных средств, чтобы максимально снизить долговую нагрузку и при этом соблюсти интересы инвесторов. Поэтому мы намерены выкупить еще часть облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ» на 100 млн рублей», – говорит Екатерина Шмырина, генеральный директор ООО «ДЭНИ КОЛЛ».

Приобретение биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения сделок купли-продажи на торгах, организуемых ПАО «Московская биржа» в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке.

Для получения информации по продаже облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ» в рамках оферты, а также в случае возникновения сопутствующих вопросов, держатели ценных бумаг могут обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 350-49-42 ежедневно без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Звонок по России бесплатный.

Инвесторы могут воспользоваться двумя способами предъявления к выкупу своих ценных бумаг в рамках оферт: самостоятельно или через своего брокера. Для отправки оригинала заявления агенту ООО «УНИВЕР Капитал» каждый держатель облигаций вне зависимости от объема купленных бумаг может бесплатно воспользоваться услугами курьерской службы DANYCOM. Для этого необходимо позвонить по номеру горячей линии компании 8 (800) 350-49-42 и оставить свои данные для вызова курьера.

Дополнительная информация будет раскрыта в соответствии с условиями эмиссии и требованиями законодательства РФ. С сообщением о принятом решении по выкупу биржевых облигаций можно ознакомиться в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

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теги: пресс-релизы ДЭНИ КОЛЛ DANYCOM займы облигации