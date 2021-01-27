Итоги: MCN Telecom

27.01.2021, MForum.ru

MCN Telecom - компания не слишком известная, но в 2020 году было несколько новостных поводов, которые привлекли к ней дополнительное внимание рынка. Пройдемся по основным итогам 2020 года.

B2B сегмент

За последний год оператор запустил услуги фиксированной связи в 5 крупных субъектах России, в таких городах, как: Владимир, Псков, Саратов, Сыктывкар, Улан-Уде. Абонентам предлагаются услуги телефонии, виртуальной АТС с набором различных функциональностей. Таким образом, услуги MCN Telecom теперь доступны в 65 регионах страны.

Выручка за 2020 год выросла незначительно, на 0.5%. Учитывая, что количество абонентов выросло на 2.4%, а средний ARPU - на 5.4% до 3750 руб/месяц против 3500 руб/месяц в 2019 году, даже непонятно, почему выручка выросла чуть ли не в пределах погрешности.

В 2020 году компания развивала свою платформу, в частности, в России и в Европе абонентам компании стал доступен такой новый программный продукт, как "голосовые роботы" - те самые элементы автоматизации входящих и исходящих звонков, которые обычные люди так не любят. В частности, клиентам предлагаются такие виды автообзвонов, как транзакционный массовый.

В первом случае данные для обзвона выгружаются в реальном режиме времени из CRM/ERP-систем с помощью API, и обзвон осуществляется по настроенному сценарию, в котором можно предусмотреть соединение абонента с оператором колл центра.

Во втором варианте список контактов загружается в автообзвон через Личный кабинет из файла. В задании настраивается сценарий, то есть схема обработки звонков Голосовым роботом. Выбираются параметры автообзвона и критерии завершения дозвона по контакту. Определяется период выполнения задания и расписание звонков. По результатам формируется отчёт.

К уже имеющимся прямым бесплатным интеграциям MCN Telecom: amoCRM, Битрикс 24, Roistat, retailCRM, SalesPlatform, Envybox, UMI.CMS, Albato в 2020-м добавились интеграции с платформами Apix-Drive, 1C-Рарус, S2 CRM в России и YCLIENTS, amoCRM в Европе.

B2C сегмент

В сентябре 2020 года виртуальный оператор MCN Telecom начал предлагать услуги мобильной связи физическим лицам в 8 субъектах РФ в формате домашнего региона и в гостевом режиме в остальных регионах, где у Tele2 есть радиосети. Это случилось в момент, когда из игры оказался выведен оператор Danycom.Mobile, чьи абоненты начали искать к кому им перейти. Несмотря на объявленную было договоренность MCN Telecom и Danycom, перейти удалось немногим. По заявлению компании, количество абонентов, пользующихся услугами мобильной связи MCN Telecom, составило "около 20 тысяч". Это можно трактовать, вероятно, как "от 15 тысяч до 24 тысяч".

До конца 2020 года MCN Telecom расширил "домашний регион" до 21 субъектов Российской Федерации и теперь предлагает услугу абонентам из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Воронежа, Ижевска, Краснодара, Казани, Калининграда, Красноярска, Кирова, Кемерово, Новосибирска, Орла, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Томска, Челябинска и прилежащих областей.

Бизнес в Европе

Рост выручки группы в европейских странах по итогам 2020 г. зафиксирован на уровне 3%, рост клиентской базы на уровне 30%. Средний ARPU на одного европейского абонента снизился с 30€ до 20€. MCN Telecom стал заметным игроком среди альтернативных фиксированных операторов связи в Венгрии за последние два года. Как и в России, в Венгрии, Австрии, Словакии, Германии, оператор связи предлагает решения для малого и среднего бизнеса: VoIP-телефонию, многофункциональную Облачную АТС, Чатофон, Виртуальные номера, SIP-транки и прочие услуги.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком MCN Telecom