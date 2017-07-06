Пресс-релизы: «Билайн Бизнес» и MCN Telecom в партнерстве запустили услугу FMC

MForum.ru

Пресс-релизы: «Билайн Бизнес» и MCN Telecom в партнерстве запустили услугу FMC

06.07.2017, MForum.ru

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06 июля. Москва. «Билайн Бизнес» и новый федеральный оператор MCN Telecom стали партнерами по предоставлению услуги FMC (Fixed Mobile Convergence) бизнес-клиентам. Новый сервис MCN Telecom обойдется абонентам на 10% ниже, чем аналогичные предложения по рынку.

С помощью технологии FMC сотрудники, работающие удаленно, либо отправившиеся в командировку по России, смогут оставаться на связи с коллегами и дозваниваться напрямую по трёх и четырёхзначным номерам, не тратя время и деньги на звонок через общий номер организации, благодаря единой сети офисных и мобильных телефонов с короткой нумерацией.

Кроме того, абонентам, подключившим FMС-услугу, будут доступны функции для более эффективных коммуникаций с клиентами, как инструменты облачной АТС, в том числе приветствие, распределение звонков, запись разговоров, онлайн-мониторинг, полная статистика, интеграция с AmoCRM и «Битрикс 24».

На текущий момент услуга доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Москвы. В будущем данное решение будет предлагаться и в регионах.

«Партнёрство с одним из крупнейших мобильных операторов России – ПАО ВымпелКом - в части FMC позволит нашим абонентам использовать функции виртуальной АТС на мобильных устройствах. Гибридное решение помогает оптимизировать затраты на фиксированную и мобильную связь без потери качества и функциональности. Сотрудники, находясь вне офиса, смогут звонить с мобильного на стационарный телефон по коротким номерам. Менеджерам по продажам данный сервис поможет более эффективно взаимодействовать с клиентами, имея доступ к CRM-системам в поездках. Это и удобно, и выгодно одновременно», - говорит генеральный директор ГК MCN Telecom Александр Мельников.

Ежемесячный платеж за использования сервиса FMC составляет 300 рублей. Все соединения между виртуальной АТС и мобильным телефоном бесплатны. Исходящие вызовы с номера «Билайн» оплачиваются согласно действующим публичным корпоративным тарифам сотового оператора. Плата за звонки в домашнем регионе и внутрисетевом роуминге не взимается.

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