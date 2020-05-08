Тарифы: МегаФон запустил конвергентный тариф - ничего лишнего

MForum.ru
08.05.2020,
Уже давно ясно, что интернет стал базовой услугой, которая для многих важнее не только голосовой связи, но даже и электричества. Мы все легко обходимся, например, без горячей воды, когда ее отключили, например, на время ремонта, можем пару часов обойтись и без электричества, пока холодильник еще не начал размораживаться, а у ноута "тянут" батарейки. Но исчезновение интернет доступа даже на 20 минут может вывести из равновесия в том числе и спокойных в других ситуациях людей. Кто-то уже говорит о зависимости от интернета, для других это просто та среда, в которой современный человек "живет" и работает.
Не удивительно, что спрос на услугу интернет-доступа есть "везде": как дома, в фиксированном варианте подключении, так и в мобильном.
В МегаФон готовы обеспечить этот спрос предложением и представляют новый тариф "Объединяй! Два интернета".
Из названия понятно, что услуга подразумевает предоставление домашнего и мобильного интернета. Домашний интернет доступен со скоростями до 300 Мбит/c. Также в тарифе есть пакет голосового трафика в 600 минут на другие номера и 1 ТБ пространства в облачном хранилище файлов "МегаДиск".
Чтобы привлечь к новому тарифу внимание рынка, в МегаФон предлагают изрядную скидку - 50% от абонентской платы на 6 месяцев с момента подключения, в этот период пользование тарифом обойдется в 350 рублей. Если у вас еще нет роутера, его можно арендовать у оператора по 88 рублей в месяц и сразу начать пользоваться услугами.
В апреле 2020 года мобильный трафик передачи данных в сети МегаФон вырос на 10-12%, а домашнего интернета - до 60%. Сеть с этими нагрузками справилась достойно.
Судя по опыту других участников рынка сотовой связи, Билайн и МТС, конвергентные услуги сейчас востребованы аудиторией. Абоненты, которые начинают пользоваться FMC-пакетами, показывают большее время жизни, оператор меньше тратит на их удержание. Учитывая мощную скидку на полгода, услуга от МегаФон скорее всего будет встречена рынком с интересом.
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теги: МегаФон тарифы конвергент конвергентные услуги акции скидки
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